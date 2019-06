World Cup 2019: एक पारी, और कई रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला पहला बल्लेबाज बना यह बांग्लादेशी खिलाड़ी

साउथम्पटन:

BAN vs AFG: 62 रन की जीत के साथ बांग्‍लादेश की उम्‍मीदें बरकरार

What a player!@sah75official becomes just the second man to take five wickets and score 50 runs in the same @cricketworldcup game.



Re-live the @BCBtigers wickets! #RiseOfTheTigers | #CWC19 pic.twitter.com/y5C681wfZE — ICC (@ICC) June 24, 2019

बाएं हाथ के इस बांग्लादेशी स्पिनर (Shakil Al Hasan) ने मैच में पांच विकेट हासिल कर अफगान टीम को 200 रनों पर ऑलआउट कर दिया. शाकिब ने एक ही मैच में अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ ही पांच विकेट लेने का एक अनूठा रिकॉर्ड अपने नाम किया. इससे पहले वर्ल्ड कप 2011 (World Cup 2011) में आयरलैंड के खिलाफ भारतीय बल्लेबाज युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ही यह कारनामा कर सके थे. इसके अलावा शाकिब वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे पहले क्रिकेटर भी बने जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 400 सौ से ज्यादा रन और 10 से अधिक विकेट हासिल किए. वह इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने अभी तक 476 रन बनाए हैं.

Shakib Al Hasan may have departed to Mujeeb, but he made sure to go past fifty for the fifth time this tournament!#RiseOfTheTigers #BANvAFG | #CWC19 pic.twitter.com/DBi5GEFO0N — ICC (@ICC) June 24, 2019

शाकिब (Shakil Al Hasan) वर्ल्ड कप (World Cup) में दो शतक बनाने और दो मैचों में चार से अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं. उन्होंने इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो शतक बनाए, वहीं अफगानिस्तान के खिलाफ पांच विकेट लिए. इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट लिए थे. कुल मिलाकर शाकिब वर्ल्ड कप में 1000+ रन बनाने वाले और 30 से अधिक विकेट हासिल करने पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं. वह वनडे क्रिकेट में सबसे तेजी से 1000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं. इसके लिए उन्होंने 21 पारियां खेली.

"We've a very important game coming up against India. They're someone who is looking at the title."



Bangladesh have put on some excellent performances, but Shakib Al Hasan isn't looking too far ahead. #CWC19 | #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/hJxAbYZlbV — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 25, 2019

शाकिब वर्ल्ड कप 2007 (World Cup 2007) से खेल रहे हैं. बांग्लादेश के कप्तान मशरफे मुर्तजा (Mashrafe Mortaza) ने शाकिब के शानदार प्रदर्शन की जमकर तारीफ की. मुर्तजा ने टूर्नामेंट में तीसरी जीत हासिल करने के बाद कहा, 'जब भी हमें स्कोरिंग की जरूरत होती है, तो हम उसे विकेट दिलाते हैं.' उन्होंने कहा, 'हम भारत और पाकिस्तान के खिलाफ भी इसी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेंगे. यह मैं अपने प्रशंसकों से कह सकता हूं.'

