World Cup 2019: परेशान पाक कप्तान सरफराज अहमद ने अपनी खिलाड़ियों को दी यह वॉर्निंग

Ind vs Pak: पूर्व पाक कप्तान ने बताई भारत से लगातार हारने के पीछे की बड़ी वजह

सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने कहा है कि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप (World Cup 2019) में अपने प्रदर्शन में सुधार नहीं किया तो खिलाड़ियों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा. पाकिस्तान को रविवार को चिर-प्रतिद्वंद्वी भारत (India vs Pakistan) के खिलाफ डकवर्थ-लुइस नियम के तहत 89 रनों से हार झेलनी पड़ी थी. वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की यह लगातार सातवीं हार थी. टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने अब तक पांच मैचों में केवल तीन अंक अर्जित किए हैं, और सेमीफाइन में पहुंचने की अपनी उम्मीद को बनाए रखने के लिए उसे सभी चार मैच जीतने होंगे.

