NZ vs PAK: जीत के बाद सरफराज अहमद ने बाबर और हैरिस सोहेल के योगदान को सराहा

बर्मिंघम:

New Zealand vs Pakistan: पाकिस्‍तान की क्रिकेट टीम के प्रदर्शन में आए सुधार और सरफराज ब्रिगेड की जीत की राह पर लौटने से फैंस बेहद खुश हैं. पाकिस्‍तान ने वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019 ) के मैच में बुधवार को न्‍यूजीलैंड को 6 विकेट से हराकर (New Zealand vs Pakistan) सेमीफाइनल में स्‍थान बनाने की उम्‍मीद कायम रखी है. मैच के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) ने कहा कि बर्मिंघम के गेंदबाजों के लिए मददगार विकेट पर 237 रनों के लक्ष्य को पार कर पाना आसान नहीं था, लेकिन बाबर आजम (101) और हैरिस सोहेल (68) ने अपनी शानदार बैटिंग से इसे आसान बना दिया. सरफराज ने कहा, "यहां की पिच पर यह लक्ष्य आसान नहीं था लेकिन बाबर (Babar Azam) और सोहेल (Haris Sohail) ने शानदार बल्लेबाजी की. हमने वापसी के लिए खूब मेहनत की है और अब वह मेहनत रंग ला रही है. हम मुकाबले में वापस आ चुके हैं. दर्शकों ने हमारा हमेशा से साथ दिया है और इनका प्यार हमेशा हमारे साथ है. यह हम सबकी जीत है."