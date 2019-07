World Cup 2019: ऋषभ पंत के नंबर-4 चार पर खेलने को लेकर रोहित शर्मा ने दिया यह जवाब, देखें Video

IND vs ENG: कुछ ऐसे विराट कोहली ने बयां की अपने स्पिनरों की बेबसी

दिल्ली के इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को विजय शंकर (Vijay Shankar) की जगह अंतिम एकादश में शामिल करना चर्चा का विषय रहा. ऋषभ (Rishabh Pant) ने हालांकि 32 रन बनाए लेकिन दबाव की परिस्थिति में उनका कम अनुभव फिर से खुलकर सामने आ गया. रोहित (Rohit Sharma) से पूछा गया कि जब अच्छी फार्म में चल रहे हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए अधिक उपयुक्त थे तो ऐसे में क्या ऋषभ को इस महत्वपूर्ण स्थान पर देखकर उन्हें हैरानी हुई? उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'वास्तव में नहीं, क्योंकि आप सभी चाहते थे ऋषभ पंत खेले. मैंने सही कहा न. आप सभी भारत से ही पूछ रहे थे कि ऋषभ पंत कहां है? ऋषभ पंत कहां है? वह यहां नंबर चार पर खेल रहा है.'

Vice-captain @ImRo45 lightened up the post-match press conference when asked about Rishabh Pant #TeamIndia #ENGvIND #CWC19 pic.twitter.com/NSv3zVqFT3