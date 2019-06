World Cup 2019, PAK vs SL: पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों के ही सामने है यह चैलेंज

ब्रिस्टल:

Grant Flower says Pakistan will show Sri Lanka respect and not take them for granted



More https://t.co/psqHEgDZ6Y#WeHaveWeWill #CWC19 #PAKvSL pic.twitter.com/LzUWxWiwie — Pakistan Cricket (@TheRealPCB) June 6, 2019

श्रीलंका को न्यूजीलैंड ने पहले मैच में 136 रनों पर समेट दिया था. दूसरे मैच में श्रीलंका का सामना छुपी रुस्तम अफगानिस्तान से था. लग रहा था कि मजबूत गेंदबाजी वाली अफगानिस्तान इस मैच में श्रीलंका को पटक देगी लेकिन 1996 की विजेता ने 34 रनों से मैच अपने नाम कर जीत के रास्ते पर वापसी की. इसके बाद दोनों टीमों का मोनबल बढ़ा है और अब इसे खोना दोनों ही टीमें नहीं चाहतीं। यह मैच दोनों टीमों के लिए परीक्षा से कम नहीं है. पिछले मैच के प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान का इस मैच में पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह बल्ले और गेंद से वापसी की वो उसे इस मैच में जीत का प्रबल दावेदार बनाती है.

Heavy rain forecast for #PakvSL match tomorrow :( Pakistan needed 2 points from this encounter. #CWC19 no disrespect to SL but think PK would have won but now rain will ruin it pic.twitter.com/Jw1mopn7oK — Noman Sattar (@nomsat) June 6, 2019

इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम में जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उन्होंने अपनी अहमियत दिखाई. मसलन प्रोफेसर के नाम से मशहूर मोहम्मद हफीज और टीम के सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाने वाले बाबर आजम के अलावा कप्तान सरफराज अहमद ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. वहीं फखर जमान और इमाम उल हक की सलामी जोड़ी ने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी. इंग्लैंड फिर भी मैच में पाकिस्तान से आगे थी और जब मैच उसकी तरफ जाता दिख रहा था तभी टीम को दो सबसे अनुभवी गेंदबाजों वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर ने वो स्पैल डाला जिसने इंग्लैंड से मैच छीन पाकिस्तान की झोली में डाल दिया.

Sri Lanka's most senior batsman @Angelo69Mathews putting in the extra hard yards even after his mandatory batting session. #CWC19 #LionsRoar #PAKvSL pic.twitter.com/tEeOQ7pSLi — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) June 6, 2019

अनुभवी खिलाड़ियों का होना पाकिस्तान के लिए सरप्लस है जो श्रीलंका के पास नहीं है. श्रीलंका के पास ले देकर एंजेलो मैथ्यूज ही एक अनुभवी खिलाड़ी हैं लेकिन इस समय उन्हें क्या हुआ यह किसी को पता नहीं. बल्ला और गेंद दोनों मैथ्यूज से मानो रूठे बैठे हैं. पिछले मैच में कुशल परेरा ने सबसे ज्यादा 78 रन बनाए थे. उनके अलावा कोई और बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सकेगा। श्रीलंका को जीत उसकी गेंदबाजी ने दिलाई थी। नुवान प्रदीप ने अहम समय पर चार विकेट लेकर अफगानिस्तान को हार के लिए विवश कर दिया था.

लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका को अपने खेल के स्तर को और आगे ले जाना होगा. अफगानिस्तान के खिलाफ जीत ने उसे वो आत्मविश्वास दिया है जो उसे जरूरी था लेकिन उस खेल से पाकिस्तान को नहीं हरा सकती. इसके लिए श्रीलंका को दो कदम और आगे जाना होगा. यह मैच दोनों टीमों के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि जीत टीम को बेहतर मानसिक स्थिति में पहुंचा देगी तो हार सवाल खड़े कर देगी. दोनों टीमों की इलेवन इन खिलाड़ियों से चुनी जाएगी:

श्रीलंका : दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), अविश्का फर्नांडो, लाहिरू थिरिमाने, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डि सिल्वा, इसुरु उदाना, मिलिंदा श्रीवर्दना, थिसारा परेरा, जीवन मेंडिस, कुशल परेरा (विकेटकीपर), कुशल मेंडिस, जैफ्री वैंडरसे, लसिथ मलिंगा, सुरंगा लकमल और नुवान प्रदीप.

पाकिस्तान : सरफराज खान (कप्तान/विकेटकीपर), फखर जमां, इमाम-उल-हक, बाबर आजम, आसिफ अली, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, हारिश सोहेल, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हसन अली, मोहम्मद हसनेन, वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर.