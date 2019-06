लंदन:

No manners. No respect. Absolutely disgraceful behaviour. Yes the performances have not been good but the players don't deserve such abuse #CWC19 pic.twitter.com/o8rMNTVGXI — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 21, 2019

Dear @metpoliceuk this man is harrassing and bullying the Pakistani cricket captain @SarfarazA_54. It looks like this incident took place in Westfield Shopping Centre. Police must trace this man and arrest him for harrassment and bullying! Please take action! pic.twitter.com/mbPX1zBNwx — S M Tabish Tariq (@SMTabishTariq) June 21, 2019

Every captain in history has lost an important match. #SarfarazAhmed doesn't deserve this. This is harassment... for heaven's sake he is with his child. https://t.co/JU8YFKMPyg — Riteish Deshmukh (@Riteishd) June 22, 2019

वीडियो बनाते हुए उस शख्स ने सरफराज से कहा, 'आप इतने मोटे क्यों है? आपने पाकिस्तान को गौरान्वित किया है.' इसके बाद उस शख्स ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. कुछ ही देर में यह वीडियो वायरल हो गया और लोगों तथा मीडिया ने उस शख्स की आलोचना करनी शुरू कर दी. आलोचना होने पर उस शख्स ने माफीनामे के तौर पर एक ओर वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में वह शख्स कहता है, 'मैं पाकिस्तान के कप्तान को कुछ बता रहा था, जो सही नहीं है. मैं हर किसी से माफी मांगता हूं, जो इस घटना से नाराज हुए हैं. मैंने उस वीडियो को कभी अपलोड नहीं किया था.'

The man who abused sarfraz today makes an apology in his new video. Saying sorry to @SarfarazA_54 nd whole nation.

says that he neither new that the kid was his son nor sarfraz is hafiz e Quran



What you people say on this #PakistanLovesSarfaraz #sorrysarfaraz pic.twitter.com/wdxQRJjhV9 — M Mansoor: IStandWithSarfraz ???????? (@mansoorThoughts) June 21, 2019

अनजान शख्स ने यह भी कहा कि वीडियो शूट होने के बाद सरफराज अहमद (Sarfaraz Ahmed) गुस्से में उनके पास गए और उन्होंने वीडियो को तुरंत डिलीट कर दिया. उस शख्स ने वीडियो को यह कहते हुए भी डिलीट किया कि वह पाकिस्तानी है और उसे इस घटना के नतीजे का अंदाजा नहीं था. यह घटना मैनचेस्टर में भारत के खिलाफ हुए मैच में पाकिस्तान टीम (Pakistan team) के हारने के बाद चर्चा में आई है. उस मैच में भारतीय टीम (India Cricket team) ने पाकिस्तान को 89 रनों से मात दी थी.

