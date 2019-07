World Cup 2019: इस वजह से स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान-अफगानी समर्थकों में हुई जमकर हाथापाई, देखें Video

लीड्स:

दरअसल पाकिस्तान-अफगानिस्तान (PAK vs AFG) के बीच चल रहे इस मैच के दौरान स्टेडियम से कुछ दूरी पर इस विमान ने उड़ान भरी. इस विमान पर एक स्लोगन लिखा हुआ था. और यह स्लोगन था 'जस्टिस फॉर ब्लूचिस्तान'. बस यही स्लोगन अफगान और पाकिस्तान क्रिकेटप्रेमियों के बीच हाथापाई का सबब बन गया. स्लोगन को देखने के बाद अफगानी प्रशंसकों ने बहुत ही जोर-जोर से विमान पर लिखे स्लोगन को बोलना शुरू कर दिया.

#WATCH: A scuffle breaks out between Pakistan and Afghanistan fans outside Headingley Cricket Ground in Leeds after an aircraft was flown in the area which had 'Justice for Balochistan' slogan. Leeds air traffic will investigate the matter. pic.twitter.com/mN8yymQOP5 — ANI (@ANI) June 29, 2019

अफगानी क्रिकेटप्रेमियों का यह अंदाज पाक प्रशंसकों को बिल्कुल भी नहीं भाया और यह चिल्लाहट जल्द ही हाथापाई और मारकुटाई में तब्दील हो गई. बता दें कि ब्लूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत है और यहां के लोग अपने अधिकारों और आजादी के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. लीड्स एयर ट्रैफिक मामले की जांच करेगा.

Afghan cricket fans fighting with Pakistanis and security officials Few of them were ejected from stadium by security, many invaded the stadium jumping the wall, occupying seats without tickets. Ugly scenes! Anti sportsmanship by Afghan fans. Disappointing. #CWC19 #PAKvsAFG pic.twitter.com/oLxowKbVfB — hamzakaleem (@hamzakaleem5) June 29, 2019

Afghan fans beating a pakistani outside stadium, firstly there are 80 percent pakistanis and its happening, secondly its game why taken as war, we have to think what war against terrorism is giving us? Where is respect? Where we are wrong...?#PAKvsAFG pic.twitter.com/DO3TC4dGQ9 — محمد وسیم ਤਾਹਿਰ (@WasimTahir107) June 29, 2019

