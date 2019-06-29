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World Cup 2019: इस वजह से स्टेडियम के बाहर पाकिस्तान-अफगानी समर्थकों में हुई जमकर हाथापाई, देखें Video

Updated: 29 June 2019 19:00 IST

World Cup 2019: ग्राउंड के बाहर अपनी टीमों के समर्थन में खड़े पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रशंसक एक विमान पर लिखे स्लोगन के कारण आमने-सामने आ गए और आपस में नारेबाजी और हाथपाई करने लगे.

World Cup 2019: Pak-Afghan fans clash with each other
World Cup 2019: स्टेडियम के बाहर दोनों टीमों के प्रशंसकों के बीच जमकर हाथापाई हुई.

लीड्स:

World Cup 2019: वर्ल्ड कप 2019 में इंग्लैंड के लीड्स में हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान-अफगानिस्तान (PAK vs AFG) का मैच चल रहा है. इस मैच में टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया. शुरुआत में अफगानी खिलाड़ियों तेज-तर्रार शुरुआत की, तो क्रिकेटमैदान पर ही दोनों टीमों के समर्थक बहुत ही जोश में दिखाई पड़े और अपने-अपने खिलाड़ियों की हौसलाअफजाई करने के साथ ही इन दोनों एक-दूसरे के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की. लेकिन मामला यहीं ही नहीं रुका और स्टेडियम के बाहर कुछ ऐसा हुआ कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया. 

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दरअसल पाकिस्तान-अफगानिस्तान (PAK vs AFG) के बीच चल रहे इस मैच के दौरान स्टेडियम से कुछ दूरी पर इस विमान ने उड़ान भरी. इस विमान पर एक स्लोगन लिखा हुआ था. और यह स्लोगन था 'जस्टिस फॉर ब्लूचिस्तान'. बस यही स्लोगन अफगान और पाकिस्तान क्रिकेटप्रेमियों के बीच हाथापाई का सबब बन गया. स्लोगन को देखने के बाद अफगानी प्रशंसकों ने बहुत ही जोर-जोर से विमान पर लिखे स्लोगन को बोलना शुरू कर दिया.

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अफगानी क्रिकेटप्रेमियों का यह अंदाज पाक प्रशंसकों को बिल्कुल भी नहीं भाया और यह चिल्लाहट जल्द ही हाथापाई और मारकुटाई में तब्दील हो गई. बता दें कि ब्लूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अशांत प्रांत है और यहां के लोग अपने अधिकारों और आजादी के लिए लगातार आवाज उठाते रहते हैं.  इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. लीड्स एयर ट्रैफिक मामले की जांच करेगा. 

VIDEO: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 89 रन से हराकर शानदार तोहफा दिया. 

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हाईलाइट्स
  • पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है अफगान टीम
  • मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर खड़े प्रशंसक आपस में भिड़े
  • कारण- एक विमान पर लिखा स्लोगन 'जस्टिस फॉर बलूचिस्तान' बताया गया
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