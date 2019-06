लंदन:

World Cup 2019: वर्ल्‍डकप-2019 (World Cup 2019 ) के उद्घाटन मैच में आज मेजबान इंग्‍लैंड का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका (England vs South Africa) की टीम से होना है. टूर्नामेंट की दो दिग्‍गज टीमों के बीच यह मुकाबला संघर्षपूर्ण होने की संभावना है. वैसे, वर्ल्‍डकप के औपचारिक शुभारंभ के पहले ही इंग्‍लैंड एक अलग तरह की जीत हासिल करने में सफल रहा. बुधवार को मध्‍य लंदन के बकिंघम पैलेस के सामने स्थित द मॉल में वर्ल्‍डकप की शुरुआती पार्टी (World Cup 2019 Opening Party) में 60 सेकंड चैलेंज (60-Second Challenge Win) में इंग्‍लैंड ने यह जीत हासिल की. वर्ल्‍डकप (World Cup 2019 ) के शुभारंभ समारोह के मौके पर टूर्नामेंट में भाग ले रहे सभी टीमों के दो प्रतिनिधियों के बीच 60 सेकंड चैलेंज खेला गया, इसमें भाग ले रहे दो बल्‍लेबाजों की जोड़ी को 60 सेकंड की अवधि में अधिकतम स्‍कोर करना था. अम्‍पायर के रोल में ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डेविड बून (David Boon) थे.

अनिल कुंबले, विव रिचर्ड्स, जैक्‍स कॉलिस और ब्रेट ली जैसे दिग्‍गज क्रिकेटर ने इस रोमांचक मुकाबले में हिस्‍सा लिया. इस मुकाबले में केविन पीटरसन और क्रिस ह्यूज (Kevin Pietersen and Chris Hughes) की जोड़ी विजेता बनी जिसने 74 का स्‍कोर किया. ऑस्‍ट्रेलिया के ब्रेट ली और पैट कैश (Brett Lee and Pat Cash)दूसरे स्‍थान पर रहे, इन दोनों का स्‍कोर 69 का रहा. टीम इंडिया के पूर्व लेग स्पिन गेंदबाज और कोच अनिल कुंबले और बॉलीवुड स्‍टार फरहान अख्‍तर (Anil Kumble and Farhan Akhtar) की जोड़ी 60 सेकंड की अवधि में 19 रन का स्‍कोर ही कर पाई.

मेजबान इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका (England vs South Africa) के बीच आज ओवल में खेले जाने वाले मुकाबले के साथ ही विश्‍व क्रिकेट के इस महाकुंभ का आगाज हो जाएगा. करीब डेढ़ महीने वाले टूर्नामेंट का समापन 14 जुलाई को लॉर्ड्स में खेले जाने वाले फाइनल के साथ होगा. भारत की बात करें तो विराट कोहली की कप्‍तानी वाली Team India अपने अभियान का आगाज 5 जून को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से करेगी.

