World Cup 2019: इस पारी से विलियमसन ने दे दिया कोहली को 'विराट' चैलेंज

Kane Williamson on the brilliant glide for 4 to third man "I was just looking for a single and then at the last minute....." #NZvSA #CWC19 pic.twitter.com/AgnAgZtwtr — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 20, 2019

न्यूजीलैंड को मैच जीतने के लिए आखिरी 6 गेंदों पर 8 रन की दरकार थी. सैंटनर ने पहली गेंद पर रन लिया, तो स्कोर 5 गेंदों पर 7 रन रन गया. इस हालात में केन विलियमसन 96 रन पर खेल रहे थे. और इसके विलियमसन ने दूसरी गेंद पर छक्का जड़कर बेहतरीन अंदाज में शतक पूरा किया, तो अगली गेंद पर चौका जड़कर मैच जिता दिया. विलियमसन ने 138 गेंदों पर 9 चौकों और 1 छक्के से नाबाद 106 रन बनाए.

Kane Williamson is a champion.

Along with Dhoni the coolest head in world cricket. What a fantastic chase and a great victory for New Zealand #NZvSA pic.twitter.com/kARTNK9gKe — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 19, 2019

जब वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी टीम की लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत में कप्तान के नाबाद शतक की बात आती है, तो इसमें न्यूजीलैंड सबसे ऊपर है. न्यूजीलैंड के तीन कप्तान अभी तक यह कारनामा कर चुके हैं. पूर्व कप्तान स्टीफन प्लेमिंग ने साल 2003 व 2007 के विश्व कप में अपनी टीम की जीत में यह कारनामा किया, तो अब केन विलियमसन ने दिखाया कि वह किस स्तर के बल्लेबाज हैं. यह उनके करियर का बारहवां वनडे शतक रहा. एक और कीवी कप्तान ग्लेन टर्नर ने बी 1975 विश्व कप में ऐसा किया था.

What a marvellous innings from Kane Williamson. Fantastic game of cricket and his calmness stood out in taking New Zealand home. Terrific stuff #NZvSA pic.twitter.com/ZxFgagPZl4 — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 19, 2019

लेकिन इतने सालों में इन तीनों के अलावा दुनिया भर में दो ही और ऐसे कप्तान हैं, जिन्होंने यह कारनामा किया. ऑस्ट्रेलिया के स्टीव वॉ ने साल 1999 में यह कारनामा किया, तो भारत के सौरव गांगुली ने भी 2003 वर्ल्ड कप में दूसरी पारी में लक्ष्य का पीछा करते हुए नाबाद शतक लगाकर अपनी टीम को जिताया था. मतलब कुल मिलाकर विश्व कप के करीब 44 साल के इतिहास में पांच ही कप्तानों ने ऐसा किया है.

वास्तव में यह वह बात है, जो बाकी कप्तानों के लिए चुनौती है. खासतौर पर भारतीय कप्तान विराट के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेहतरीन रिकॉर्ड को देखते हुए. कोहली ऐसे छठे कप्तान बन सकते हैं, लेकिन देखने की बात यही होगी कि वह कब और कितनी जल्द ऐसा कर पाते हैं.