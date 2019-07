World Cup 2019: अब विजय शंकर सोशल मीडिया पर घिरे, प्रशंसकों ने की यह मांग

नई दिल्ली:

#BCCI :- We have find a 3D player in Vijay shankar #WC2019 nd he will prove it



( No 3D show in till last 5 inning )#VijayShankar :- pic.twitter.com/0nzXp6dJbc — Rishi raj misra (@rishi_memes) June 28, 2019

वैसे इसके लिए खुद विजय ही जिम्मेदार हैं. और यह सही है कि जिस उम्मीद के साथ उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर टीम में जगह दी गई थी, उस पर विजय बिल्कुल भी खरे नहीं उतरे हैं. विजय शंकर 3 मैचों की इतनी ही पारियों में 29.00 के औसत से 58 रन ही बटोर सके हैं, तो उनका सर्वाधिक भी 29 रहा रहा है. विंडीज के खिलाफ तो कप्तान विराट ने उन्हें एक भी ओवर नहीं दिया. तीन मैचों में उनके हिस्से में सिर्फ 5.2 ही ओवर आए हैं और उनके खाते में दो विकेट ही आए हैं.

यह भी पढ़ें: अब सचिन तेंदुलकर के समर्थकों ने धोनी की आलोचना पर ट्रोलर्स पर किया पलटवार

@vijayshankar260 Vijay Shankar is a bit of concern for team India ,may be he will score some runs in coming matches but don't forget you replace him with #Ambatirayudu , Is Ambati really not good than Vijay , Oh I get he is not in form and Vijay is in pic.twitter.com/TZGofZzoTb — Dr. Cric Point (@cric_dr) June 28, 2019

निश्चित ही, ऐसे में इस थ्री-डॉयमेंश्नल क्रिकेटर के 'दो डी' तो सवालों के घेरे में हैं ही. चौंकाने वाली बात यह रही कि विंडीज के खिलाफ बॉलिंग पिच होने के बावजूद विराट ने उन्हें गेंदबाजी के लिए याद नहीं किया. बहरहाल, विंडीज के खिलाफ ही नंबर चार पर सस्ते में आउट होने के बाद सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने विजय शंकर को खिलाने पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: कुछ ऐसे जसप्रीत बुमराह ने किया महेंद्र सिंह धोनी का बचाव

We must replace Vijay Shankar by Rishabh Pant at no. 4 position against England match then we can solve India's middle order problem #askstarstar — Shobit (@Shobit90129584) June 28, 2019

बड़ी संख्या में प्रशंसकों ने बाकी के मैचों में विजय की जगह ऋषभ पंत को खिलाने की मांग कर डाली है

#askstar

Can we go with rishabh pant in place of vijay Shankar to improve batting line up as we do not have any lefty batsman? — Prabhnoor Sharma (@PrabhnoorSharm1) June 28, 2019

वहीं, कुछ क्रिकेट प्रशंसकों चाहते हैं कि विजय शंकर की जगह दिनेश कार्तिक को नंबर चार पर खिलाया जाए.

यह भी पढ़ें: केएल राहुल ने माना, सेट होने के बाद भी बड़ी पारी नहीं खेल पा रहा..

Pls give chanse to DK... Replaced Vijay Shankar..... Half Bat and half bowl.... DK is a complete player for no. 4 pic.twitter.com/XhQtpexZAa — DHAVAL MARU (@DhavalMaru1) June 28, 2019

वहीं, कुछ फैंस ने विजय शंकर के प्रदर्शन पर अलग ही अंदाज में तंज कसा है

VIDEO: भारत ने विंडीज को 125 रनों के विशाल अंतर सो धोया.

निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि टीम इंडिया की लगातार जीत कारण विजय के हिस्से ज्यादा आलोचना नहीं ही आई है, लेकिन वह सवालों के घेरे में हैं. और अब सवाल यह बन गया है कि क्या विजय शंकर को टीम मैनेचमेंट इंग्लैंड के खिलाफ इलेवन में शामिल करेगा. या फिर कोई दूसरा बल्लेबाज मैदान पर उतरेगा.