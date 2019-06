कार्डिफ:

वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के अंतर्गत अब तक हुए मुकाबले लगभग एकतरफा ही रहे हैं. टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में मेजबान इंग्‍लैंड ने दक्षिण अफ्रीका (England vs South Africa) को 104 रन के बड़े अंतर से पराजित किया था तो दूसरे मैच में वेस्‍टइंडीज ने पाकिस्‍तान (West Indies vs Pakistan)की चुनौती को 7 विकेट से उखाड़ फेंका. शनिवार को हुए पहले मैच की कहानी भी इससे अलग नहीं रही. इसमें श्रीलंका टीम को न्‍यूजीलैंड के हाथों 10 विकेट की (New Zealand vs Sri Lanka)करारी हार झेलकर शर्मसार होना पड़ा. मैच में निराशाजनक प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका की टीम केवल 136 रन बनाकर आउट हो गई, जवाब में मार्टिन गप्टिल (73) और कॉलिन मुनरो (58) की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत न्‍यूजीलैंड टीम (New Zealand Team)ने बिना विकेट खोए जीत हासिल कर ली. (मैच रिपोर्ट यहां देखें)