मैनचेस्‍टर:

India vs Pakistan:वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) का महामुकाबला रविवार, 16 जून को है. टूर्नामेंट में रविवार को मैनचेस्‍टर में परंपरागत प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्‍तान की टीमें (India vs Pakistan) आमने-सामने होंगी. पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं. भारत और पाकिस्‍तान (India vs Pakistan) के मुकाबले हमेशा से तनाव से भरपूर होते हैं, ऐसे में यह अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि जीत किस टीम की होगी. हालांकि इस अहम मुकाबले के पहले मैनचेस्‍टर के मौसम का मिजाज (Manchester weather update) क्रिकेटप्रेमियों के लिए अच्‍छी खबर लेकर नहीं आया है. मौसम के अनुमान के अनुसार, बारिश इस महामुकाबले को प्रभावित कर सकती है. मौसम विभाग की मानें तो इंद्रद्रेव फिलहाल कोई रहम दिखाने में मूड में नजर नही आ रहे. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को आसमान पर ज्‍यादातर समय बादल छाए रहेंगे और ज्‍यादातर समय सूरज आसमान में दिखाई नहीं देगा. मैनचेस्‍टर में शुक्रवार और शनिवार को भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहा.