साउथम्‍पटन मैदान पर फाफ डु प्‍लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने लगातार विकेट लेकर इस फैसले को गलत साबित कर दिया. दक्षिण अफ्रीका की लगातार यह तीसरी हार है. लगातार मिलती हार के कारण उसके सेमीफाइनल में स्‍थान बनाने की उम्‍मीदें धुंधली पड़ती जा रही हैं. रोहित शर्मा को प्‍लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया.

भारतीय पारी: खूब खेला टीम इंडिया का 'हिटमैन'

जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी ने की. बॉलिंग की शुरुआत लेग ब्रेक बॉलर इमरान ताहिर ने की. रोहित खुशकिस्‍मत रहे कि दूसरे ओवर में कगिसो रबाडा की गेंद पर फाफ डु प्‍लेसिस ने स्लिप में कैच छोड़ दिया. तीसरे ओवर में शिखर धवन ने क्रिस मॉरिस को भारतीय पारी का पहला चौका जड़ा.चौथे ओवर में रबाडा की 146 किमी/ घंटा रफ्तार की लो फुलटॉस को झेलने में धवन का बल्‍ला ही टूट गया. जल्‍द ही रबाडा ने धवन (8) को विकेटकीपर डिकॉक से कैच कराकर द. अफ्रीका को पहली कामयाबी दिला दी. छठे ओवर में ही विराट कोहली को बैटिंग के लिए आना पड़ा.रोहित शर्मा ने परेशानी का कारण बन रहे रबाडा के खिलाफ आक्रमण की नीति अपनाते हुए आठवें ओवर में छक्‍का और दो चौके जड़े.10 ओवर (पहला पावरप्‍ले) के बाद टीम इंडिया का स्‍कोर एक विकेट खोकर 34 रन था. स्‍वभाव के विपरीत विराट कोहली मैच में रन बनाने में काफी वक्‍त ले रहे थे. 12वें ओवर में रोहित के खिलाफ LBW की जोरदार अपील हुई. बॉलर फेलुकवायो ने रिव्‍यू भी लिया लेकिन रोहित बचने में सफल रहे.टीम इंडिया के 50 रन 14.5 ओवर में पूरे हुए. पारी के 16वें ओवर में फेलुकवायो ने किंग कोहली (18 रन, 34 गेंद) को आउट करके भारत को बड़ा झटका दे डाला. विकेटकीपर डिकॉक ने जोरदार कैच लेकर उन्‍हें पवेलियन लौटने पर मजबूर कर दिया. क्रीज पर अब रोहित का साथ देने केएल राहुल थे.वक्‍त गुजरने के साथ रोहित की बैटिंग परवान चढ़ती जा रही थी. 23वें ओवर में उन्‍होंने शम्‍सी को छक्‍का जड़ा और इसके बाद सिंगल लेकर अपना 42वां अर्धशतक पूरा किया. उनके 50 रन 70 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरे हुए. 25 ओवर में स्‍कोर दो विकेट पर 95 रन था.

टीम इंडिया के 100 रन 25.5 ओवर में पूरे हुए. तीसरे विकेट के लिए रोहित ने राहुल के साथ मिलकर 85 रन जोड़े. इस दौरान ज्‍यादातर रन रोहित शर्मा के बल्‍ले से ही निकले. टीम इंडिया जब मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी तभी रबाडा ने राहुल (26) को डु प्‍लेसिस से कैच कराकर दक्षिण अफ्रीका को तीसरी कामयाबी दिलाई. राहुल की जगह एमएस धोनी बैटिंग के लिए आए. रोहित शर्मा मजबूती से शतक की ओर बढ़ रहे थे और भारत का स्‍कोर उन्‍हीं के इर्दगिर्द केंद्रित था.टीम इंडिया के 150 रन 34.5 ओवर में पूरे हुए. रोहित के वनडे करियर का 23वां शतक 128 गेंदों पर 10 चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. शतक पूरा करने के बाद रोहित को एक और जीवनदान मिला जब रबाडा की गेंद पर डेविड मिलर ने कैच ड्रॉप कर दिया.टीम इंडिया के 150 रन 34.5 ओवर में पूरे हुए. रोहित के वनडे करियर का 23वां शतक 128 गेंदों पर 10 चौकों और दो छक्‍कों की मदद से पूरा हुआ. शतक पूरा करने के बाद रोहित को एक और जीवनदान मिला जब रबाडा की गेंद पर डेविड मिलर ने कैच ड्रॉप कर दिया. टीम इंडिया का चौथा विकेट धोनी (34) के रूप में गिरा. रोहित ने 122 और हार्दिक पंड्या ने 15 रन पर नाबाद रहते हुए 47.3 ओवर में टीम इंडिया को जीत तक पहुंचा दिया. दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा ने सर्वाधिक दो विकेट लिए.

विकेट पतन: 13-1 (धवन, 5.1), 54-2 (विराट, 15.3), 139-3 (राहुल, 31.3), 213-4 (धोनी, 46.1)

What a start to #CWC19 for India! A brilliant Rohit Sharma carries his bat to lead a six-wicket win!



South Africa slip to their third straight loss in the tournament. Is there a way back for them from here? #SAvIND SCORECARD https://t.co/BRFVfISGgy pic.twitter.com/c4FNsSSF8S