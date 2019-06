World Cup 2019, ENG vs BAN: इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 106 रनों के अंतर से रौंदा

SCORE BOARD

इंग्‍लैंड के विशाल स्‍कोर के सामने बांग्‍लादेश की पारी तमीम इकबाल और सौम्‍य सरकार ने शुरू की लेकिन चौथे ही ओवर में पहला झटका लग गया. जोफ्रा आर्चर ने 143 किमी/घंटे की गेंद से सौम्‍य सरकार (2) के विकेट उखाड़ दिए. पहले 10 ओवर में तमीम और नए बल्‍लेबाज शाकिब अल हसन का जोर तेज गति से रन बनाने के बजाय विकेट बचाने पर ही रहा. यही कारण है कि पहले पावरप्‍ले (10 ओवर) में स्‍कोर 48 रन तक ही पहुंच सका. टीम के 50 रन 10.2 ओवर में पूरे हुए. बांग्‍लादेश का दूसरा विकेट तमीम इकबाल (19) के रूप में मार्क वुड के खाते में गया. क्रीज पर अब शाकिब अल हसन और मुशफिकुर रहीम की अनुभवी जोड़ी थी. इन दोनों के क्रीज पर आने से स्‍कोर ने कुछ रफ्तार पकड़ी. बांग्‍लादेश के 100 रन 19.1 ओवर में पूरे हुए. इसके कुछ ही देर बाद शाकिब का अर्धशतक 53 गेंदों पर तीन चौकों और एक छक्‍के की मदद से पूरा हुआ. दो अनुभवी प्‍लेयर शाकिब और रहीम की जुगलबंदी से बांग्‍लादेश का स्‍कोर तेजी से बढ़ रहा था और मैच में रोमांच आता जा रहा था. हालांकि इस समय भी बांग्‍लादेश का रनऔसत इंग्‍लैंड से पीछे ही था. टीम के 150 रन 26.1 ओवर में पूरे हुए.

विकेट पतन: 8-1 (सरकार, 3.2), 63-2 (इकबाल, 11.6), 169-3 (मुश्फिकुर, 28.6), 170-4 (मिथुन, 29.3), 219-5 (शाकिब, 39.3), 254-6 (मोसादेक, 43.1), 261- 7 (महमूदुल्लाह, 44.6), 264-8 (सैफुद्दीन, 45.4), 280-9 (हसन, 48.2), 280-10 (मुस्तिफजुर, 48.5)

इससे पहले जेसन रॉय (Jason Roy)के धमाकेदार शतक और जॉनी बेयरस्‍टॉ (Jonny Bairstow)व जोस बटलर (Jos Buttler)के अर्धशतकों की मदद से मेजबान इंग्‍लैंड की टीम रनों का 'पहाड़' खड़ा करने में सफल रही है. 50 ओवर में इंग्‍लैंड ने 6 विकेट खोकर 386 रन बनाए. जेसन रॉय ने जहां 121 गेंदों पर 14 चौकों और पांच छक्‍कों की मदद से 153 रन की आकर्षक पारी खेली, वहीं जॉनी बेयरस्‍टॉ ने 51 और जोस बटलर ने 44 गेंदों पर 64 रन बनाए. कार्डिफ के सोफिया गार्डंस पर बांग्‍लादेश के कप्‍तान मशरफे मुर्तजा ने टॉस जीतकर इंग्‍लैंड को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्‍टॉस की जोड़ी ने टीम को जबर्दस्‍त शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 19 ओवर में ही 128 रन की साझेदारी कर डाली. बेयरस्‍टॉ के आउट होने के बाद रॉय ने रूट के साथ 77 और बटलर के साथ 30 रन जोड़े. इंग्‍लैंड के इन बल्‍लेबाजों के आगे बांग्‍लादेश के बल्‍लेबाज सहमे नजर आए. इंग्‍लैंड टीम ने वर्ल्‍डकप में अब तक अपने तीनों मैचों में 300+ का स्‍कोर किया है.

इंग्‍लैंड की पारी: जेसर रॉय और जोस बटलर ने मचाई धूम

पहले बैटिंग करने उतरी इंग्‍लैंड की पारी की शुरुआत जेसन रॉय और जॉनी बेयरस्‍टॉ की जोड़ी ने की. शुरुआती पांच ओवर में केवल 15 रन बने. रॉय ने छठे ओवर में मुर्तजा को दो चौके लगाकर स्‍कोर को गति दी.विकेट पर वक्‍त गुजारने के बाद दोनों ओपनरों की बल्‍लेबाजी रंग में आती गई. इंग्‍लैंड के 50 रन 47 गेंदों पर पूरे हुए.पारी के 11वें ओवर में रॉय ने सैफुद्दीन को छक्‍का और फिर चौका लगाकर अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने इस दौरान 38 गेंदों का सामना करते हुए सात चौके और एक छक्‍का लगाया. 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेयरस्‍टॉ ने शाकिब को चौका लगाते हुए स्‍कोर 100 रन के पार पहुंचा दिया. बेयरस्‍टॉ का अर्धशतक 48 गेंदों पर छह चौकों की मदद से पूरा हुआ. हालांकि हाफसेंचुरी बनाने क तुंरत बाद बेयरस्‍टॉ (51 रन, 50 गेंद, छह चौके) आउट हो गए. मुर्तजा की गेंद पर मेहदी हसन ने उनका बेहतरीन कैच लपका.दोनों ओपनरों के बीच पहले विकेट के लिए 128 रन की साझेदारी हुई. बेयरस्‍टॉ की जगह जो रूट ने ली. अच्‍छे टच में नजर आ रहे रॉय तेजी से शतक की ओर बढ़ रहे थे. 25 ओवर के बाद इंग्‍लैंड का स्‍कोर एक विकेट पर 154 रन तक पहुंच चुका था. इंग्‍लैंड के बल्‍लेबाजों के आगे बांग्‍लादेशी बॉलर कोई असर नहीं छोड़ पा रहे थे.

जल्‍द ही जेसन रॉय ने मुस्‍तफिजुर को चौका लगाकर अपना नौवां वनडे शतक पूरा किया. उन्‍होंने 92 गेंदों का सामना करके 12 चौके और एक छक्‍का लगाया.शतक पूरा करने के बाद रॉय ने 31वें ओवर में शाकिब को लगातार गेंदों पर दो चौके और छक्‍का जड़ा. इंग्‍लैंड के 200 रन 30.4 ओवर में पूरे हुए. जो रूट (21) दूसरे विकेट के रूप में आउट हुए, वहीं ऑफ ब्रेक बॉलर मेहदी हसन ने रॉय की पारी का अंत किया. रॉय 153 रन (121 गेंद, 14 चौके और पांच छक्‍के) बनाकर कवर्स पर कैच हुए. बटलर का साथ देने के लिए अब कप्‍तान मोर्गन क्रीज पर थे. रॉय के आउट होते ही बटलर ने हमलावर तेवर अपना लिए. मोसाद्दक के ओवर में उन्‍होंने दो छक्‍के और चौका जड़ा. 40 ओवर के बाद इंग्‍लैंड का स्‍कोर तीन विकेट पर 275 रन तक जा पहुंचा था. इंग्‍लैंड के 300 रन 42.1 ओवर में मोर्गन के चौके की मदद से पूरे हुए. इसके तुरंत बाद बटलर ने 33 गेंदों पर दो चौकों और तीन छक्‍कों की मदद से अर्धशतक पूरा किया.चौकों-छक्‍कों के सहारे बटलर और मोर्गन इंग्‍लैंड की पारी को आगे बढ़ा रहे थे. बटलर (64 रन, 44 गेंद, दो चौके, चार छक्‍के) 46वें ओवर में सैफुद्दीन के शिकार बने. इंग्‍लैंड के अगले दो विकेट इयोन मोर्गन (35 रन, 33 गेंद, एक चौका व दो छक्‍के) और बेन स्‍टोक्‍स (6) के रूप में गिरे. 50 ओवर में इंग्‍लैंड का स्‍कोर छह विकेट पर 386 रन रहा. क्रिस वोक्‍स 8 गेंदों पर 18 (दो छक्‍के)और लियोम प्‍लंकेट 9 गेंदों पर 27 रन (चार चौके व एक छक्‍का) बनाकर नाबाद रहे. बांग्‍लादेश के सैफुद्दीन और मेहदी हसन ने दो-दो विकेट लिए.

What a batting performance! England have posted 386/6, the highest score at this ground in Cardiff. Bangladesh will have their task cut out to chase this! #ENGvBAN SCORECARD https://t.co/lb9GTyS8op pic.twitter.com/PcflBj3wut