AUS vs WI: इन 'दो बड़े मोड़ों' से हुई विंडीज की 15 रन से हार, मिशेल स्टॉर्क ने जड़ा पंजा

नॉटिंघम:

It's all over! Australia win from



It was a stunning comeback – from 79/5, they posted a 289-run target, before Mitchell Starc's five-for snuffed out the West Indies at the death.



What a match! #CmonAussie#AUSvWI SCORECARD https://t.co/U2v5xRoaKQ pic.twitter.com/5me88GONFD — ICC (@ICC) June 6, 2019

लग रहा था कि यह मुकाबला विंडीज यह मुकाबला आसानी से जीत लेगा, लेकिन मिशेल स्टॉर्क के इरादे कुछ और ही थे. एक समय विंडीज को जीत के लिए 30 गेंदों पर 38 रन की दरकार थी और उसके हाथ में चार विकेट बाकी थे. तब कप्तान होल्डर भी 50 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन 46वें ओवर में ही मिशेल स्टॉर्क ने करीब-करीब मैच की कहानी लिख दी! स्टॉर्क ने तीसरी गेंद पर ्ब्रैथवेट और आखिरी गेंद पर होल्डर को आउटकर विंडीज के आठ विकेट गिरा दिए. और इसी के साथ ही विंडीज समर्थकों में जीत की उम्मीदें भी दफन हो गईं. विंडीज कोटे के 50 ओवरों में 9 विकेट पर 273 रन ही बना सकी. और ऑस्ट्रेलिया ने 15 रन से मैच अपने नाम कर लिया.

Mitchell Starc, you beauty!



He becomes the fastest in history to 150 ODI wickets, reaching the milestone in just 77 matches. He breaks the record of Saqlain Mushtaq, who took 78 games



His five-for is the first in #CWC19#CmonAussie pic.twitter.com/65m2HWyVuo — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 6, 2019

कुल मिलाकर इस मुकाबले में दो बड़े मोड़ विंडीज की हार की वजह बने. पहला मोड़ ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान आया, जब विंडीज ने ऑस्ट्रेलिया के छह विकेट सिर्फ 147 पर गिर जाने के बाद सातवें विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी हो जाने दी, तो दूसरा मोड़ मिशेल स्टॉर्क के फेंके 46वें ओवर में आया, जब विंडीज ने दो विकेट गंवा दिए. और यही दो मोड़ विंडीज की हार की सबसे बड़ी वजह साबित हुए. मिशेल स्टॉर्क ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट चटकाए, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने निचले क्रम में बेहतरीन 92 रन की पारी खेलने वाले नॉथन काउल्टर निले, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 288 का स्कोर दिलाने में एक यादागर पारी खेली.

Mitchell Starc took his sixth ODI five-wicket haul, becoming the fastest player to 150 scalps.



More importantly for Australia, he helped steer the defending champs to a perfect #CWC19 start! #CmonAussie pic.twitter.com/fDmnH2x7t4 — ICC (@ICC) June 6, 2019

SCORECARD

COMMENTARY

SEE MATCH GRAPHICS

पहला पावर-प्ले (1 से 10 ओवर): 30 गज के घेरे के बाहर अधिकतम 2 फील्डर: नहीं चले क्रिस गेल

1. खराब शुरुआत

इसमें दो राय नहीं कि दूसरी पारी की शुरुआती ओवरों में भी पिच में जान थी. गेंद सीम और स्विंग हो रही थी. और स्ट्रोक खेलना आसान नहीं था. लेकिन ये हुआ क्या !! सुबह विंडीज ने पांच लगातार वाइड के साथ शुरुआत की थी, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी विंडीज का अनुसरण किया! बहरहा, दूसरे ही ओवर में पैट कमिंस ने इरिन लुईस को चलता कर दिया. ढंग से जमे भी नहीं थे कि गए दूर से शॉट खेलने. और पूरी कीमत चुकनी पड़ी. बाहरी किनारा, और गेंद सीधे दूसरी स्लिप में स्टीव स्मिथ के हाथ में समा गई. लेकिन जब पैट कमिंस चौथा ओवर लेकर आए, तो गेल ने हाथ दिखाते हुए तीन बार उन्हें बाउंड्री के पार पहुंचा दिया.

After two DRS reprieves, here's how Chris Gayle's innings eventually came to an end.https://t.co/9v5851kL52 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 6, 2019

1. गेल ने दिखाया ट्रेलर, पर पिक्चर रही फ्लॉप!

स्टॉर्क की तीखी अंदर आती गेंदों और यॉर्कर पर गेल कई बार परेशान दिखाई पड़े. कुछ परेशान अंपायर क्रिस गैफेनी ने भी किया. दो बार एलबीडब्ल्यू पर उंगली उठ दी, लेकिन दोनों बार ही रिव्यू में गेल बच गए, लेकिन पांचवें ओवर में स्टॉर्क ने उन्हें फंसा ही लिया. इस बार भी देर से अंदर आई गेंद को बल्ले से नहीं खेल सके गेल. गेंद पैड पर लगी. जोरदार अपील और गैफेनी ने फिर से आउट दे दिया. रिव्यू इस बार भी लिया गेल ने, लेकिन तीसरी बार गेल भाग्यशाली साबित नहीं हुए. गेल के चाहने वाले पैट कमिंस के ओवर में तीन चौकों के बाद एक बड़ी आतिशी पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उनका ट्रेलर पिक्चर में तब्दील नहीं हो सका.

Superb innings of cricket!



Australia were reduced to 79/5, but have fought back to post 288, thanks to Nathan Coulter-Nile's incredible 92!



Will that be enough against a power-packed West Indies line-up?#AUSvWI LIVE https://t.co/riLpupROEA pic.twitter.com/qMF8Ed3JcI — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 6, 2019

विकेट पतन: 7-1 (लुईस 1.4), 31-2 (गेल, 4.5), 99-3 (निकोल, 19.1), 149-4 (हेटमायर, 27.2), 190-5 (होप, 34.6), 216-6 (रसैल, 38.5), 252-7 (ब्रैथवेट, 45.3), 252-8 (होल्डर, 45.6), 256-9 (शेल्डन, 47.3)

इससे पहले स्‍टीव स्मिथ (Steven Smith) ने वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (Australia vs West Indies) 73 रनों की जुझारू पारी खेलकर साबित किया कि वे किस स्‍तर के खिलाड़ी हैं. वेस्‍टइंडीज के खिलाफ वर्ल्‍डकप 2019 (World Cup 2019) के मैच में आज ऑस्‍ट्रेलियाई टीम (Australia Team) यदि 288 रन के स्‍कोर तक पहुंचने में सफल रही तो इसका पूरा श्रेय स्मिथ की कमाल की पारी और निचले क्रम के बल्‍लेबाजों के साथ उनकी शानदार साझेदारियों को जाता है. टीम 49 ओवर में 288 रन बनाकर आउट हुई. ऐसे समय जब पहले बल्‍लेबाजी करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया टीम 100 रन के पहले ही 5 विकेट गंवा चुकी थी, स्मिथ ने टीम को 300 रन के करीब तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई. उन्‍होंने एलेक्‍स केरी के साथ छठे विकेट के लिए 68 और नॉथन कुल्‍टर निले के साथ सातवें विकेट के लिए 102 रन की साझेदारी की. निले (Nathan Coulter-Nile) बेशक 92 रन के साथ टॉप स्‍कोरर रहे लेकिन उन्‍हें इस पारी को खेलने के लिए स्मिथ ने ही प्रेरित किया. ट्रेंटब्रिज मैदान पर वेस्‍टइंडीज के कप्‍तान जेसन होल्‍डर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी .इंडीज ने शुरुआत पांच विकेट जल्‍दी गिराकर ऑस्‍ट्रेलिया की हालत खराब कर दी थी, लेकिन स्मिथ ने पुछल्‍ले बल्‍लेबाजों के साथ मिलकर टीम को संकट से उबार लिया. उनके और नॉथन कुल्‍टर निले की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया 288 रन के उस स्‍कोर तक पहुंचा जो एक समय कल्‍पना के परे था.

Well done, Nathan Coulter-Nile!



His 92 against West Indies was the second-highest score by a No.8 in ODIs, and the highest in World Cups! #CWC19 | #CmonAussie pic.twitter.com/2IfAAKiy4B — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 6, 2019

ऑस्‍ट्रेलियाई पारी: मुश्किल वक्‍त पर खूब खेले स्मिथ और कुल्‍टर निले

वेस्‍टइंडीज के आमंत्रण पर पहले बैटिंग के लिए उतरी ऑस्‍ट्रेलिया की शुरुआत निराशाजनक रही और शुरुआती आठ ओवर में ही टीम ने एरॉन फिंच, डेविड वॉर्नर, उस्‍मान ख्‍वाजा और ग्‍लेन मैक्‍सवेल के विकेट गंवा दिए. वेस्‍टइंडीज के लिए बॉलिंग की शुरुआत ओशेन थॉमस ने की. पहली ही गेंद वाइड थी जो विकेटकीपर को बीट करते हुए चौके के लिए निकल गई. पहली ही गेंद पर ऑस्‍ट्रेलिया को अतिरिक्‍त के रूप में 5 रन मिले. ओवर में थॉमस ने एक नोबॉल भी फेंकी. पहले ओवर में 10 रन बने. हालांकि अपने अगले और पारी के तीसरे ओवर में उन्‍होंने कप्‍तान एरॉन फिंच (6) को विकेटकीपर शाई होप से कैच करा दिया. वॉर्नर का साथ देने उस्‍मान ख्‍वाजा क्रीज पर उतरे. पारी के चौथे ओवर में काटरेल ने वॉर्नर (3) को बैकवर्ड प्‍वाइंट पर हेतमायर से कैच करा दिया. ऑस्‍ट्रेलिया अभी इन दो झटकों से संभल भी नहीं पाई थी कि उस्‍मान ख्‍वाजा (13) और ग्‍लेन मैक्‍सवेल (0) के विकेट भी गिर गए. ख्‍वाजा को रसेल और मैक्‍सवेल को काटरेल ने आउट किया. चार विकेट गिरने से लड़खड़ाई ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के 50 रन 10.1 ओवर में पूरे हुए.मुश्किल के इन क्षणों में ऑस्‍ट्रेलिया की उम्‍मीदें कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ पर ही टिकी थीं. स्मिथ ने मार्कस स्‍टोइनिस (19) के साथ पांचवें विकेट के लिए 41 रन जोड़े. स्‍टोइनिस को कप्‍तान जेसन होल्‍डर ने पूरन से कैच कराकर टीम को पांचवी कामयाबी दिलाई. नए बल्‍लेबाज एलेक्‍स केरी के साथ स्मिथ ने स्‍कोर 100 के पार पहुंचाया. टीम का 100 रन 23.2 ओवर में पूरे हुए. 25 ओवर में स्‍कोर 5 विकेट पर 119 रन था.

ऑस्‍ट्रेलिया की सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंचने की उम्‍मीदें कप्‍तान स्‍टीव स्मिथ पर ही टिकी थीं. एलेक्‍स केरी उनके अच्‍छे सहयोगी साबित हो रहे थे. इन दोनों के बीच की 68 रन की साझेदारी का अंत आखिरकार आंद्रे रसेल ने केरी (45 रन, 55 गेंद, सात चौके) को विकेटकीपर शाई होप से कैच लपकवाकर किया. इंडीज टीम के 150 रन 32.2 ओवर में पूरे हुए.36वें ओवर में स्मिथ ने काटरेल की गेंद पर चौका लगाते हुए अर्धशतक पूरा किया. उन्‍होंने इस दौरान 77 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके लगाए. नाथन कूल्‍टर नाइल के साथ स्मिथ की साझेदारी की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया के 200 रन 38.4 ओवर में पूरे हुए. 40 ओवर के बाद ऑस्‍ट्रेलिया का स्‍कोर 6 विकेट खोकर 206 रन था. स्मिथ के आदर्श जोड़ीदार की भूमिका निभाते हुए नाथन कुल्‍टर नाइल ने भी कैरेबियन गेंदबाजों को परेशान करते हुए अपना पहला वनडे अर्धशतक जड़ डाला. इस दौरान उन्‍होंने 41 गेंदों का सामना करते हुए पांच चौके और एक छक्‍का लगाया.अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्‍होंने कार्लोस ब्रेथवेट को छक्‍का भी जड़ा. स्‍टीव स्मिथ की जुझारू पारी का अंत आखिरकार काटरेल के बेहतरीन कैच के साथ हुआ. 45वें ओवर में स्मिथ ने ओशेन थॉमस की गेंद पर तगड़ा शॉट लगाया, गेंद छक्‍के के लिए बाउंड्री के बाहर जा रही थी लेकिन काटरेल ने गजब का पूर्वानुमान दिखाते इसे कैच में तब्‍दील किया. ऑस्‍ट्रेलिया के 250 रन 44.2 ओवर में पूरे हुए. क्रीज पर अब कुल्‍टर नाइल का साथ देने के लिए पैट कमिंस थे.अर्धशतक पूरा करने के बाद उन्‍होंने कार्लोस ब्रेथवेट को छक्‍का भी जड़ा. स्‍टीव स्मिथ की जुझारू पारी का अंत आखिरकार काटरेल के बेहतरीन कैच के साथ हुआ. 45वें ओवर में स्मिथ ने ओशेन थॉमस की गेंद पर तगड़ा शॉट लगाया, गेंद छक्‍के के लिए बाउंड्री के बाहर जा रही थी लेकिन काटरेल ने गजब का पूर्वानुमान दिखाते इसे कैच में तब्‍दील किया. ऑस्‍ट्रेलिया के 250 रन 44.2 ओवर में पूरे हुए. क्रीज पर अब कुल्‍टर नाइल का साथ देने के लिए पैट कमिंस थे. ऑस्‍ट्रेलिया के अगले तीन विकेट पैट कमिंस, नॉथन कुल्‍टर निले और मिचेल स्‍टार्क के रूप में गिरे. पूरी टीम 49 ओवर में 288 रन बनाकर आउट हुई.वेस्‍टइंडीज के कार्लोस ब्रेथवेट ने सर्वाधिक तीन विकेट लिए जबकि थामस, काटरेल और रसेल को दो-दो विकेट मिले.

विकेट पतन: 15-1 (फिंच, 2.2), 26-2 (वॉर्नर, 3.6), 36-3 (ख्‍वाजा, 6.6), 38-4 (मैक्‍सवेल, 7.4), 79-5 (स्‍टोइनिस, 16.1), 147-6 (केरी, 30.4), 249-7 (स्मिथ, 44.2), 268-8 (कमिंस, 46.1), 284-9 (कूल्‍टर नाइल, 48.2), 288-10 (स्‍टार्क, 48.6)

World Cup, IND vs SA: इस बड़े रिकॉर्ड से 'जरा सा' चूक गए युजवेंद्र चहल, लेकिन....

दूसरी ओर, वेस्‍टइंडीज का प्रदर्शन अनिश्चितता से भरा रहता आया है. उसके लिए बल्लेबाजी में कुछ भी पक्का नहीं है. यह टीम 400 पार भी जा सकती है और 200 के अंदर भी सिमट सकती है. हालांकि टीम में इतनी फायरपावर है कि सस्ते में सिमटना मुश्किल लगता है. वेस्‍टइंडीज ने हाल के समय में अपने गेंदबाजी और बल्‍लेबाजी के प्रदर्शन में काफी सुधार किया है. ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान स्‍टीव वॉ भी मान चुके हैं कि वेस्‍टइंडीज टीम अपने प्रदर्शन से वर्ल्‍डकप 2019 में हर किसी को चौंका सकती है.

रोहित शर्मा ने अमला के आउट होने पर इस अंदाज में दिखाए डांसिंग स्टेप्स

दोनों टीमें इस प्रकार रहीं:-

ऑस्‍ट्रेलिया: एरॉन फिंच (कप्‍तान), डेविड वॉर्नर, उस्मान ख्वाजा, स्‍टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, नाथन कुल्टर-नाइल, पैट कमिंस, मिचेल स्‍टॉर्क और एडम जम्‍पा.



वेस्टइंडीज: जेसन होल्‍डर (कप्‍तान), क्रिस गेल, एविन लुईस, शाइ होप, निकोलस पूरन, शिमरोन हेटमायर, आंद्रे रसेल, कार्लोस ब्रेथवेट, एश्‍ले नर्स, शेल्डन कॉटरेल और ओशेन थॉमस.

वीडियो: रोहित शर्मा के शतक से भारत की वर्ल्‍डकप में पहली जीत