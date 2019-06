न्‍यूजीलैंड के खिलाफ विंडीज ने खड़ा किया रनों का पहाड़, 91 रन से जीता

Even after a heavy defeat, Lasith Malinga stuck around to teach Marcus Stoinis the secrets of his slower ball #SpiritOfCricket #CWC19 pic.twitter.com/xKtr1sJBfP — Cricket World Cup (@cricketworldcup) May 27, 2019

एक अन्‍य वीडियो cricket.com.au ने पोस्‍ट किया है, जिसमें प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में मलिंगा (Lasith Malinga) से स्‍टोइनिस के साथ उनके सेशन को लेकर सवाल किया गया. मलिंगा ने बताया, 'स्‍टोइनिस (Marcus Stoinis) ने मुझसे स्‍लोअर गेंद फेंकने के बारे में पूछा था. मैंने इस बारे में उनके बात की. जल्‍द ही श्रीलंका के लोगों की ओर से मुझे यह वीडियो भेजा गया.' यह पूछने पर कि उन्‍होंने स्‍टोइनिस को क्‍या बात बताई, मलिंगा ने कहा, 'शॉर्टर फॉर्मेट के क्रिकेट में विविधतापूर्ण गेंदबाजी बेहद जरूरी है. मैंने आईपीएल (IPL 2019) के दौरान भी उनसे बात की थी. वे मुझसे स्‍लोअर बॉल के बारे में सीखना चाहते थे. वे जानना चाहते थे कि मैं यह बॉल किस तरह फेंकता हूं. मैं उससे 'डिपिंग' स्‍लोअर बॉल की उम्‍मीद कर रहा हूं.'

Lasith Malinga shared a few trade secrets with Aussie allrounder Marcus Stoinis at the #CWC19 warm-up pic.twitter.com/CY0LKn4bHO — cricket.com.au (@cricketcomau) May 28, 2019

वैसे, वर्ल्‍डकप-2019 (World Cup 2019) के ठीक पहले विपक्षी टीम के किसी बॉलर के साथ गेंदबाजी के गुर शेयर करने के लिए ट्विटर पर लोगों ने मलिंगा (Lasith Malinga) की जमकर सराहना की. नजर डालते हैं मलिंगा की प्रशंसा में क्रिकेटप्रेमियों ने इस तरह के ट्वीट किए.

Lasith Malinga is truly a LEGENDWas appointed as bowling coach for "Mumbai Indians" in 2018. Made it back to their playing eleven in 2019 as their main strike bowler only to kick ass and lift IPL — Ťríål øf Ţêär§ (@SerenityJaded) May 27, 2019

Oh please give Stoinis more lessons, what a legend Lasith is. Love the world cup. Lasith malinga a genuine champion of the gane — Arvind Hickman (@ArvindHickman) May 27, 2019

One of the most Lost loved Cricketer in the world & specially in India

Malinga — Happy???????? (@Cricketician_) May 27, 2019

Breaking geographical barriers and uniting people !! The name is Cricket — Ramnath Shankar (@ramnathtweets) May 27, 2019

See guys. This is how Spirit of cricket works. Friendships formed. Malinga is truly a legend on and off the field. — Jay Deshpande (@JayDeshpande8) May 27, 2019

This is what the great game should be about! — Brad Hancock (@BDHancock) May 28, 2019

What a gem Feels great to see these things.. thanks for sharing! — mandy andrews (@Miss_mandyy_) May 27, 2019

ऑस्‍ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेले गए इस प्रैक्टिस मैच में (AUS vs SL, Warm-up game) ऑस्‍ट्रेलिया ने पांच विकेट से जीत हासिल की. सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अर्धशतकीय पारी खेली जिससे ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 31 गेंद शेष रहते हुए पांच विकेट से हराकर विश्व कप (World Cup 2019) के लिए अपनी तैयारियों का शानदार नमूना पेश किया. ऑस्ट्रेलिया के सामने 240 रन का लक्ष्य था. उसने ख्वाजा की 105 गेंदों पर 89 रन की पारी तथा शीर्ष क्रम के अन्य बल्लेबाजों के उपयोगी योगदान से 44.5 ओवर में पांच विकेट 241 रन बनाकर जीत हासिल की.

