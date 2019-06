World Cup 2019: केरोन पोलार्ड के विंडीज वर्ल्ड कप फाइनल टीम में चयन की उम्मीद

एंटिगा:

पिछले दिनों पाकिस्तान ने अपनी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) फाइनल टीम में दो बदलाव करने का फैसला किया, तो अब जब आईसीसी के पास फाइनल टीम के नाम भेजने की अंतिम तारीक नजदीक आ रही है, तो कुछ टीमें अपनी इलेवन में बदलाव कर सकती हैं. जहां इंग्लैंड के फाइनल इलेवन में बदलाव की पूरी संभावना है, तो विंडीज ने भी वेटरन ऑलराउंडर केरोन पोलार्ड (kieron pollard would be selected in World Cup Team) को टीम में शामिल करने का मन बना लिया है. बता दें कि आईसीसी के पास फाइनल इलेवन भेजने की अंतिम तारीख 23 मई है.