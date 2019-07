World Cup 2019: ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद केन विलियमसन ने अपने खिलाड़ियों को दिया यह 'गुरुमंत्र'

लंदन:

NZ vs AUS: वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में खिताब के दावेदारों में एक माने जा रहे न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket team) को ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को यहां 86 रन से हराया, जो इस टूर्नामेंट में टीम की दूसरी हार है. न्यूजीलैंड ने 92 रन तक ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) के चोटी के पांच बल्लेबाजों को पवेलियन भेज कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी. इसके बाद उस्मान ख्वाजा (Usman Khawaja) (129 गेंदों पर 88 रन) और मैन ऑफ द मैच एलेक्स कैरी (Alex Carey) (72 गेंदों पर 71 रन) ने छठे विकेट के लिए 107 रन जोड़े जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम नौ विकेट पर 243 रन के स्कोर तक पहुंच पायी. न्यूजीलैंड के लिए यह लक्ष्य काफी साबित हुआ, जिसकी पूरी टीम 157 रन पर पवेलियन लौट गयी. ऑस्ट्रेलिया (NZ vs AUS) से मिली इस हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन (Kane Williamson) ने टीम को गुरुमंत्र देते हुए सही मानसिकता के साथ खेलने की सलाह दी जिससे वे खुलकर खेल सकें.