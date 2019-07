World Cup 2019: टीम इंडिया की हार के बाद जसप्रीत बुमराह ने दी पहली प्रतिक्रिया, कहा- हमने वह सब..

World Cup Final: क्‍या टूट पाएगा सचिन का 16 साल पुराना रिकॉर्ड, रूट और विलियमसन के पास मौका..

वर्ल्ड कप के 9 मैचों में 18 विकेट लेने वाले गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने ट्वीट कर टीम की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी. इस ट्वीट में बुमराह ने टीम की निराशा को साझा किया और टीम, सहयोगी स्टाफ और टूर्नामेंट को विशेष बनाने वाले सभी प्रशंसकों के लिए एक धन्यवाद दिया. अपने ट्वीट में बुमराह ने लिखा, 'मेरे सभी टीम के सदस्यों, हमारे कोचों, सहयोगी स्टाफ, हमारे परिवारों और सबसे ज्यादा हमारा समर्थन करने वालों को बहुत धन्यवाद! हमने वह सब कुछ देने की कोशिश की जो हम दे सकते थे.' बुमराह का आशय यहां भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर था

A big thank you to all my team members, our coaches, support staff, our families and most importantly to all the undying support from all of you! We gave it everything we had! 🇮🇳 pic.twitter.com/nXp9GmWhIK