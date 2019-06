World Cup 2019: विजय शंकर की चोट को लेकर तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कही यह बात...

चोट के कारण World Cup से बाहर होने के बाद भावुक हुए शिखर धवन, यह VIDEO पोस्‍ट किया

बुमराह (Jasprit Bumrah) ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'हम (गेंदबाज) नहीं चाहते कि बल्‍लेबाज चोटिल हो लेकिन कई बार नेट प्रैक्टिस के दौरान ऐसा हो जाता है. किसी गेंदबाज को चोटिल करना हमारा इरादा नहीं होता. यह दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि विजय शंकर को पैर में चोट लगी. हालांकि वह ठीक है.' भारतीय टीम से जुड़े एक सूत्र ने बताया, विजय शंकर की चोट को लेकर ज्‍यादा चिंता की बात नहीं है. उनका दर्द कम हुआ है और यह अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से पहले खेलने के लिए संभवत: फिट हो जाएंगे. शिखर धवन के चोटिल होने के बाद विजय शंकर टीम इंडिया के लिए महत्‍वपूर्ण बन गए हैं.

Jasprit Bumrah: We don't obviously want to injure the batsman but sometimes when you play in the nets, nobody tells the batsman not to hit. They hit as well. So it was not the aim. It was unfortunate that he (Vijay Shankar) got hit but he's okay. He's fine. pic.twitter.com/hPZ9u5Mkpo