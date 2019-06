IND vs AFG: विराट कोहली का यह बड़ा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार, सचिन और लारा रह जाएंगे पीछे..

पाकिस्तान के खिलाफ जीतने के बाद टीम इंडिया दो दिन के ऑफ पर चली गई थी. अब जब वह बुधवार को फिर से मैदान पर लौटी तो उसके सभी खिलाड़ी नए हेयरकट में नजर आए. टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से लेकर विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni), हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya), लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) सभी नए हेयरकट में दिखे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी खिलाड़ियों के फोटो सोशल मीडिया पर भी डाले हैं.

बीसीसीआई के साथ विराट कोहली और युजवेंद्र चहल ने भी अपने ट्विटर पर अपने फोटो डाले.

अपने हेयरस्टाइल के लिए धोनी (MS Dhoni) हमेशा से मशहूर रहे हैं. उन्होंने और पंड्या (Hardik Pandya) ने आलिम हाकिम से नया हेयरकट लिया. हाकिम ने इन दोनों के फोटो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए है. कोहली (Virat Kohli) और धोनी का हेयरकट लगभग एक जैसा दिख रहा था. भारत को अपना अगला मैच शनिवार को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलना है.(इनपुटः भाषा)

