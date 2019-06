World Cup 2019, IND vs WI: कुछ ऐसे विराट कोहली ने सचिन व लारा को मीलों पीछे छोड़ दिया

यह भी पढ़ें: ...और सरफराज अहमद की पत्नी फूट-फूटकर रोने लगीं, पाक कप्तान ने किया खुलासा

आपको बता दें कि कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में बीस हजार रन बनाने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बन गए हैं. वह ऐसा करने वाले भारत के सिर्फ दूसरे बल्लेबाज हैं. विराट के अलावा दुनिया भर में सचिन तेंदुलकर, कुमार संगाकारा, रिकी पॉन्टिंग, महेला जयवर्द्धने, जैक्स कैलिस, राहुल द्रविड़, ब्रायन लारा, सनथ जयसूर्या, शिवनारायण चंद्रपाल, इंजमाम-उल-हक और एबी डिविलियर्स ही यह बड़ा कारनामा कर सकते है. लेकिन कोहली की उपलब्धि स्पेशल है.

