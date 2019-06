World Cup 2019, IND vs WI: रोहित शर्मा के आउट होने पर भड़के प्रशंसक, कुछ ऐसे जाहिर की नाराजगी

मैनचेस्टर:

3rd umpire Michael Gough's wikipedia page updated shortly after he gave Rohit Sharma out #INDvWI #CWC19 pic.twitter.com/sIDOu2HA1J — Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) June 27, 2019

वैसे इस मामले में भारतीय प्रशंसकों की नाराजगी समझी जा सकती है. होता यह है कि ज्यादातर मौकों पर मैदानी अंपायर गलती करते हैं और तीसरी आंख उन्हें दुरुस्त करती है, लेकिन इस बार थर्ड अंपायर को अपने फैसले के लिए प्रशंसकों के गुस्से का शिकार होना पड़ा. दरअसल छठे ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित के बल्ले और बैड के बीच से निकलकर गई. जोरदार अपील हुई, जिसे अंपायर ने नकार दिया.

That was not out.

No conclusive evidence to overturn onfield decision

Worst umpiring at its best #INDvsWI#RohitSharma pic.twitter.com/YIu9f1sty8 — Rohit Sharma Fan Club (@IamRs45Fc) June 27, 2019

मैदानी अंपायर ने नॉटआउट करार दिया. और जब तीसरी आंख ने दिखाया, तो साफ हुआ कि कुछ तो जरूर लगा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सकता कि गेंद बल्ले से गई या पैड से लगकर. हालांकि, गेंद बल्ले के ज्यादा नजदीक दिखाई पड़ी. और जब थर्ड अंपायर ने आउट करा दिया, तो रोहित एकदम हैरान रह गए. रोहित ने फैसले पर अपनी नाराजगी साफ जाहिर की.

#RohitSharma when a drunken empire gives decisions this will happen...... pic.twitter.com/rizdjdHBmt — chandra sekhar (@chandra85001999) June 27, 2019

पहले रोहित पिच छोड़ने से अनिच्छा जाहिर कर अपनी नाराजगी जाहिर की, तो मैदान से बाहर जाने के दौरान रोहित गुस्से में बड़बड़ाते हुए देखे गए. इसके थोड़ी ही देर बाद सोशल मीडिया पर भारतीय प्रशंसकों ने अपने-अपने गुस्से का इजहार किया.

On field umpires make mistakes, understandable. But how can 3rd Umpires make such mistakes. Why doesn't ICC fine umpires for poor decisions? #RohitSharma #INDvWI #INDvsWI pic.twitter.com/zZWHv7ZnJj — Sir Jadeja fan (@SirJadeja) June 27, 2019

प्रशंसकों का सवाल था कि नियमों के हिसाब से जब कैमरे की नजर से ही कॉन्क्लूसिव इविडेंस (निर्णायक सबूत) स्पष्ट नहीं था, तो फिर तीसरे अंपायर ने फैसला वापस फिर से मैदानी अंपायर को क्यों नहीं रेफर किया. अगर तीसरा अंपायर ऐसा करता है, तो मैदानी अंपायर अपने पूर्व के फैसले को बरकार रखता. और रोहित शर्मा आउट नहीं होते.

भले ही कैमरे से स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन थर्ड अंपायर ने यह मान लिया कि गेंद रोहित के बल्ले से ही लगकर गई. लेकिन कॉन्क्लूसिव इविडेंस को मानने और स्पष्ट दिखने के बीच एक बहुत ही मोटी रेखा है. और जब थर्ड अंपायर ने यह रेखा पारी की, तो प्रशंसकों का गुस्सा भी उन पर जमकर फूट पड़ा.