World Cup 2019, IND vs SL: कुछ ऐसे अनुष्का शर्मा ने की टीम इंडिया की हौसलाअफजाई, प्रशंसकों के मजेदार कमेंट्स

टीम इंडिया का प्रदर्शन अभी तक वर्ल्ड कप में बहुत ही शानदार रहा है. भारत ने सिर्फ मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ एक ही मैच गंवाया है. रोहित शर्मा बल्ले से विपक्षी टीम के लिए एक बड़ा कहर साबित हुए हैं, तो कोहली ने लगाकार पांच अर्द्धशतक बनाए हैं. बहरहाल, अनुष्का शर्मा पूरे मैच के दौरान स्टेडियम में उपस्थित रहीं. और वह लगातार खिलाड़ियों के शॉटों पर तालियां बजाती दिखाई पड़ीं. उन्होंने रोहित शर्मा और केएल राहुल की बल्लेबाजी का पूरा लुत्फ उठाया.

हालांकि, अनुष्का इस बात से थोड़ा निराश हो सकती हैं कि उनके पति विराट कोहली को पिच पर ज्यादा समय गुजारने का समय नहीं मिला. अगर विराट के बल्ले से शतक निकलता, तो अनुष्का के चेहरे की चमक भी और कई गुना बढ़ जाती और उनके चाहने वालों को अनुष्का के और अलग-अलग भाव देखने को मिले.

She is in England from days but didn't came to watch match in stadium but today finally she did

i guess kyunki abbi hum semis hai and she didn't came coz of literate chutiyas of our country

support of a loved one is never a bad luck kb smjenge log#INDvSL pic.twitter.com/SNX5csJhnF