World Cup 2019, IND vs SA: रोहित शर्मा ने हाशिम अमला के आउट होने पर कुछ इस अंदाज में दिखाए अपने डांसिंग स्टेप्स

और जब यह तस्वीर सामने आई, तो आईसीसी की आधिकारिक वर्ल्ड कप का ट्विटर हैंडल भी इसे पोस्ट करने से खुद को नहीं ही रोक सका. और देखते ही देखते रोहित शर्मा का यह अंदाज वायरल हो गया. दरअसल जब बुमराह की गेंद पर हाशिम अमला स्लिप में लपके गए, तो रोहित शर्मा खुद की भावनाओं को नहीं रोक सके. और इस पहले विकेट गिरने पर रोहित शर्मा ने कुछ डांसिंग स्टेप का प्रदर्शन किया. इस अंदाज को वर्ल्ड कप ट्विटर हैंडल में ग्राफिक्स में बदलकर जारी किया.

When your team makes a blistering start to #CWC19! pic.twitter.com/jtTSAdissC