World Cup 2019, IND vs PAK: इसलिए आकाश चोपड़ा ने उठाया विराट और सरफराज की पसंद पर सवाल

विराट ने टॉस के समय कहा कि ईमानदारी से कहूं, तो हम भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते. विकेट बहुत ही अच्छा है और हमारी इलेवन में दो स्पिनर हैं. बहरहाल, विराट कोहली की बात और उनकी पहले गेंदबाजी की पसंद थोड़ा विरोधाभासी दिखाई पड़ती है. और यही पाकिस्तान पर लागू होती है. इसीलिए आकाश चोपड़ा ने दोनों कप्तानों की बात सुनने के बाद अपने अकाउंट से सवाल किया

Two spin options but choosing to bowl first?? Well...India also wanted to bowl first with two wrist spinners in the XI. Vijay plays for Dhawan. First 10 overs. High octane. #IndvPak #CWC19