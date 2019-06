World Cup 2019, IND vs NZ: टीम विराट की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत की हैट-ट्रिक पर, लेकिन...

नॉटिंघम:

अभ्यास मैच में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हो चुका है और वहां उसे हार मिली थी. अभ्यास मैच में कीवी टीम के सामने भारत की बल्लेबाजी ढह गई थी. इस मैच में भारतीय टीम अपनी उस हार को ध्यान में रखकर सतर्क रहते हुए उतरेगी. भारत का सतर्क रहना जरूरी भी है क्योंकि इस मैच में उसके प्रमुख बल्लेबाजों में से एक शिखर धवन नहीं होंगे. धवन अंगूठे में चोट के कारण बाहर हो गए हैं. यह चोट उन्हें आस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में लगी थी। उस मैच में धवन ने 117 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी.

A wee bit of fun, laughter and a go at in the nets - #TeamIndia trained ahead of India vs New Zealand at #CWC19 pic.twitter.com/dBZ8pwblxp — BCCI (@BCCI) June 12, 2019

धवन जैसी फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज का बाहर होना भारत के लिए परेशानी है. धवन की जगह न्यूजीलैंड के खिलाफ लोकेश राहुल, रोहित शर्मा के साथ बतौर सलामी जोड़ी मैदान पर कदम रखेंगे. राहुल पिछले दो मैचों में नंबर-4 पर खेले थे. अब कप्तान विराट कोहली नंबर-4 पर किसे उतारते हैं यह मैच के दिन ही पता चलेगा. धवन के जाने के बाद हरफनमौला खिलाड़ी विजय शंकर और अनुभवी दिनेश कार्तिक के रूप में कोहली के पास विकल्प है. शंकर को चयनकर्ताओं ने मुख्यत: नंबर-4 के लिए ही चुना था, लेकिन कार्तिक का अनुभवी होना शंकर पर भारी पड़ सकता है. धवन के जाने से कोहली और रोहित पर जिम्मेदारी बढ़ गई है.

Glum and gloomy conditions here at the Trent Bridge pic.twitter.com/9Y7FSbSaqt — BCCI (@BCCI) June 12, 2019

गेंदबाजी में कोई बदलाव हो इसकी संभावना न के बराबर है. भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से बेहतरीन शुरुआत दी थी और रनगति को रोके रखा था. वहीं कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल ने भी मध्य क्रम में अपनी जिम्मेदारी को निभाकर आस्ट्रेलिया को जीत से महरूम रखा था. अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए तो अभी तक जो तीन मैच उसने खेले हैं वो श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम से हुए हैं. भारत के रूप में उसके सामने अभी तक की इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी चुनौती है. टीम एक बार फिर उम्मीद करेगी कि ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्युसन की गेंदें भारतीय बल्लेबाजों के विकेट जल्दी ले सकें. न्यूजीलैंड का सबसे ज्यादा ध्यान धवन के जाने से कमजोर हुए शीर्ष क्रम को जल्दी से जल्दी पवेलियन भेजने पर होगा.

Room with a view! Covers still on here at @TrentBridge but we have head coach Gary Stead keeping an on developments #BACKTHEBLACKCAPS #CWC19 #cricket pic.twitter.com/Ycj9xJeVKz — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 12, 2019

बल्लेबाजी में भी न्यूजीलैंड के लिए परेशानी कम नहीं है. रॉस टेलर जरूर फॉर्म में आ चुके हैं और मार्टिन गप्टिल तथा कप्तान केन विलियम्सन के तौर पर उसके पास विश्व स्तरीय बल्लेबाज जरूर हैं लेकिन सामने विश्व स्तरीय गेंदबाजी भी है जो किसी भी बल्लेबाजी आक्रमण को ध्वस्त कर सकती है. दोनों टीमों को हालांकि एक चीज ध्यान में रखनी होगी. वो है मौसम. वीरवार को अच्छे मौसम की भविष्यवाणी नहीं की गई है और ऐसी बहुत संभावना है कि मैच में बारिश दखल दे. ट्रेंट ब्रिज की पिच आसान है लेकिन अगर मौसम करवट लेता है तो तेज गेंदबाज प्रभावी हो सकते हैं. दोनों टीमें खिलाड़ियों से चुनी जाएंगी.

न्यूजीलैंड : केन विलियमसन (कप्तान), टॉम ब्लंडल, ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डी ग्रैंडहोम, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गप्टिल, टॉम लाथम, कोलिन मनुरो, जिम्मी नीशाम, हेनरी निकोलस, मिशेल सैंटनर, ईश सोढी, टिम साउदी और रॉस टेलर.

भारत: विराट कोहली (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पंड्या, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव