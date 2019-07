World Cup 2019, IND vs ENG: महेंद्र सिंह धोनी की बैटिंग पर विराट कोहली ने कही यह बड़ी बात

यह भी पढ़ें: अब इस जर्सी को पहनकर खेलेगी टीम इंडिया, रविवार को है इंग्लैंड से मुकाबला

भारतीय कप्तान ने मैच की पूर्व संध्यान पर नारंगी रंग की नई ड्रेस का भी अनावरण किया. ड्रेस की प्रशंसा करेत हुए कोहली बोले कि यह नई किट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है. एक मैच के लिए यह बदलाव बहुत ही अच्छा है. उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि स्थायी रूप से हम आगे यह जर्सी पहनने जा रहे हैं. हमेशा से ही हमारा रंग नीला रहा है और हमने नीली किट को पहन गौरव का अनुभव किया है. लेकिन इस अवसर पर यह नई जर्सी बढ़िया है.

वहीं, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह की हालिया आलोचना और बल्लेबाजी के तरीके पर विराट ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले के बाद धोनी ने नेट्स पर जमकर पसीना बहाया और इसे उन्होंने विंडीज के खिलाफ प्रदर्शन में बदला. धोनी हमें विजयी स्कोर तक ले गए और हम हमने यह मैच जीतकर दो अंक हासिल किया. फिलहाल हम टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन और बल्लेबाजी से बहुत ही खुश हैं

Virat Kohli on India's jersey for #IndvsEng: I like it,contrast is really nice. It's a nice change,for one game it's fine.I don't think permanently we'll be heading in that direction, blue has always been our color.We're very proud to wear it. Looking at occasion,it's a smart kit pic.twitter.com/ZTFfp3q2k5