World Cup 2019, IND vs AFG: इसलिए सचिन तेंदुलकर ने धोनी-जाधव की बल्लेबाजी पर उठाया सवाल

India vs Afghanistan | Harsha Bhogle says, MS Dhoni, Kedar Jadhav, Vijay Shankar may play big innings against AFG | Kedar, Vijay and Dhoni today, hope for big innings against Afghanistan https://t.co/AsweZEmVlQ pic.twitter.com/MUaqEexPFl

और इन दोनों का धीमापन महान सचिन तेंदुलकर को भी हजम नहीं ही हुआ. अपने दिनों में स्पिनरों के खिलाफ तेज बल्लेबाजी के लिए प्रसिद रहे सचिन तेंदुलकर ने कहा कि धोनी और जाधव की बल्लेबाजी और साझेदारी बहुत ही धीमी थी और इससे मुझे थोड़ी निराशा हुई. सचिन ने कहा कि इन दोनों की बैटिंग में इस दौरान इनके भीतर मजूबत इरादा दिखाई नहीं पड़ा. मुझे इससे थोड़ी निराशा हुई. निश्चित ही, ये दोनों बेहतर कर सकते थे.

2 seasons at CSK and Dhoni has ruined Kedar Jadhav's batting. Has lost all his fluency and sometimes plays dotballs deliberately and not necessarily on merit