World Cup 2019, IND vs AFG: कुछ ऐसे 'इंग्लिश ट्रैक' पर चलना चाहती है टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ

साउथंप्टन:

यह भी पढ़ें: इमरान ताहिर ने दिया सभी बल्लेबाजों को यह बड़ा चैलेंज

रोहित शर्मा शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने दो शतक और एक अर्धशतक लगाया है। विराट कोहली भी अपने जोन में नजर आ रहे हैं जबकि लोकेश राहुल का भी प्रदर्शन दमदार रहा है. शिखर धवन के बाहर होने और भुवनेश्वर कुमार जैसे प्रमुख खिलाड़ी के चोटिल होने से टीम प्रबंधन को थोड़ी चिंता हुई है लेकिन धवन के स्थान पर लोकेश राहुल ने जिस तरह का खेल दिखाया था, उससे यह चिंता थोड़ी कम हुई होगी. धवन को अंगूठे में हुए फ्रैक्च र के कारण टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया है. उनके स्थान पर ऋषभ पंत टीम में आए हैं.

यह भी पढ़ें: विराट का यह बड़ा रिकॉर्ड कर रहा इंतजार, सचिन और लारा रह जाएंगे पीछे..

भुवनेश्वर को हैमस्ट्रिंग में चोट लगी है और वह अगले दो-तीन मैचों के लिए बाहर हुए हैं. राहुल ने हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ सलामी बल्लेबाजी की भूमिका निभाई. भुवनेश्वर के स्थान पर मोहम्मद शमी का अगले मैच में खेलना लगभग तय माना जा रहा है. विजय शंकर के भी टीम में शामिल होने पर भी संदेह है क्योंकि बुधवार को भारत के प्रशिक्षण सत्र के दौरान जसप्रीत बुमराह का यॉर्कर उनके पांव पर लगा जिसके बाद वह तकलीफ में दिखे. हालांकि, बुमराह ने बताया कि चोट गंभीर नहीं थी और शंकर खेलने के लिए फिट हैं. कुल मिलाकर इस मुकाबले में टीम इंडिया का प्लान इंग्लिश ट्रैक पर चलने का है. मतलब यह कि टॉस जीतकर पहले बल्ला थामा जाए. और अफगानिस्तान का कुछ ऐसा ही हाल किया जाए, जैसा पिछले मैच में इंग्लैंड ने किया था.

Sachin Tendulkar and Brian Lara achieved the record in 453 innings while former Australia captain Ricky Ponting took 468 innings to achieve the feat.#INDvAFG#ViratKohli#WorldCup2019#WorldCup #CWC19https://t.co/KXLq5Tm3AV — CricketNDTV (@CricketNDTV) June 21, 2019

यह भी पढ़ें: इसलिए टीम विराट अफगानिस्तान व इंग्लैंड के खिलाफ पहनेगी नई नारंगी रंग की किट

दूसरी ओर, अफगानिस्तान पिछले साल विश्व कप क्वालीफायर और एशिया कप में किए गए अपने जादुई प्रदर्शन को दोहराने में सफल नहीं हो पाया है. अब तक उसे पांच मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से खराब प्रदर्शन किया है और उनकी फील्डिंग भी निराशाजनक रही है. राशिद खान अभी तक टूर्नामेंट में अपनी लय नहीं पा सके हैं और उन्हें कोई विकेट भी नहीं मिला है. अफगानिस्तान को उम्मीद होगी कि उनके स्टार क्रिकेटर अपना सर्वश्रेष्ठ दें और प्रतियोगिता में अंक अर्जित करने में उनकी मदद करें. दोनों टीमों की फाइनल इलेवन इन खिलाड़ियों से चुनी जाएगी.

भारत : विराट कोहली (कप्तान), जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल, शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पांड्या, लोकेश राहुल, मोहम्मद शमी, विजय शंकर, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव.

VIDEO: शिखर धवन का विश्व कप से बाहर होना भारत के लिए बड़ा झटका है.

अफगानिस्तान : गुलबदीन नैब (कप्तान), नूर अली जादरान, हजरतुल्लाह जादरान, असगर स्टानिकजाई, हजरतुल्लाह जाजई, हसमतुल्लाह जादरान, राशिद खान, दौलत जादरान, अफताब आलम, हामिद हसन, मुजीब उर रहमान, रहमत शाह, समीउल्लाह शेनवारी, मोम्मद नबी, मोहम्मद शाहजाद और इकराम अली (विकेटकीपर)