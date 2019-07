मैनचेस्‍टर:

Doesn't look a great pitch at Old Trafford. Very much on the slow side and offering sone turn. If NZ can somehow get to 240 they will be in the game. — Mark Waugh (@juniorwaugh349) July 9, 2019

What an awful wicket for World Cup semifinal. I feel sorry for the spectators who have travelled and paid hefty prices having to watch this lottery on a very substandard pitch. It's a disgrace. — Graemefowler (@GFoxyFowler) July 9, 2019

Sorry, but pitches have been garbage this tournament. — mark butcher (@markbutcher72) July 9, 2019

वर्ल्‍डकप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर फैसला किया लेकिन धीमी पिच पर रन बनाना आसान नहीं था. न्‍यूजीलैंड के बल्‍लेबाजों को रन बनाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज मार्क वॉ ने पिच की आलोचना की. मार्क वॉ (Mark Waugh) ने ट्वीट करके कहा,‘ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच धीमी है. यदि न्यूजीलैंड 240 रन बना लेता है तो मैच बराबरी का होगा.' इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मार्क बूचर (Mark Butcher) ने भी पिच की आलोचना की. उन्‍होंने कहा ,‘इस वर्ल्‍डकप में पिचें कचरे की तरह रही हैं.' उन्होंने कहा,‘इसमें आखिर के पांच ओवर रोमांचक हो सकते हैं लेकिन बाकी 95 ओवर बेहद खराब.' इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्रीम फाउलर (Graeme fowler) ने कहा ,‘वर्ल्‍डकप सेमीफाइनल की विकेट कितनी बेकार है.' हालांकि क्रिकेट की शीर्ष संस्‍था ने इस मामले में अपना बचाव किया है. आईसीसी ने इस बात से इनकार किया कि मैदानकर्मियों को धीमी पिचें बनाने के निर्देश दिये गए थे. ICC ने एक बयान में कहा,‘हमने आईसीसी टूर्नामेंटों के लिए सर्वश्रेष्ठ पिचें बनाने के निर्देश दिये हैं. यह वनडे क्रिकेट के लिये इंग्लैंड के हालात में सर्वश्रेष्ठ पिच थी. आईसीसी किसी टीम को लाभ या नुकसान पहुंचाने के लिये किसी तरह के निर्देश नहीं देती है.'(इनपुट: एजेंसी)

