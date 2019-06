PAK vs SA: पाकिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 49 रन से धोया, सोहैल हैरिस रहे मैन ऑफ द मैच



डु प्लेसिस (Faf Du Plessis) ने मैच के बाद कहा, 'ये नतीजे काफी कठिन है. हम जिस तरह से खेले, वह शर्मनाक है.' उन्होंने कहा, 'शुरुआत गेंदबाजी से हुई. हमने कई खराब गेंदें डालीं. यदि लाइन और लैंग्थ कायम रखते तो पाकिस्तान के लिये मुश्किलें होती.' उन्होंने कहा, 'गेंदबाजी में यह दस में से पांच नंबर वाला प्रदर्शन था. बल्लेबाजी में शुरूआत अच्छी रही, लेकिन फिर विकेट गिरते रहे.' डु प्लेसिस ने कहा, 'हम इस समय एक औसत टीम है, क्योंकि हम लगातार एक-सी गलतियां कर रहे हैं. एक कदम आगे और दो कदम पीछे अच्छी टीम की निशानी नहीं है.'

“We need to try and get stronger and better." pic.twitter.com/EokQ2KVLu4