World Cup 2019: इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, कौन जीतेगा सेमीफाइनल की जंग!

चेस्टर ली स्ट्रीट:

ENG vs NZ: वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में इंग्लैंड (England Cricket team) और न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket team) बुधवार को ग्रुप चरण के अपने आखिरी मैच में जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में पहुंचने की जीतोड़ कोशिश करेंगे. हालांकि हारने वाली टीम की भी उम्मीदें समाप्त नहीं होंगी. हार के बाद दस टीमों के बीच राउंड रॉबिन आधार पर खेले जा रहे टूर्नामेंट में उसके पास आगे बढ़ने का मौका बना रहेगा. अगर इंग्लैंड इस मैच में हार जाता है तो पाकिस्तान (Pakistan Cricket team) अपने आखिरी मैच में बांग्लादेश (Bangladesh Cricket team) पर जीत दर्ज करके उससे आगे निकल सकता है. न्यूजीलैंड हार जाता है तो फिर बांग्लादेश और पाकिस्तान (PAK vs BAN) के मैच में से कोई एक ही कीवी टीम के बराबर 11 अंक हासिल कर सकती है. बांग्लादेश को हालांकि इससे पहले भारत (India Cricket team) पर जीत दर्ज करनी होगी. लेकिन ये दोनों एशियाई टीमें न्यूजीलैंड से नेट रन रेट में काफी पीछे हैं. न्यूजीलैंड की बड़ी हार या पाकिस्तान की बड़ी जीत या बांग्लादेश की दो बड़ी जीत के दम पर ही कीवी टीम सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो पाएगी. इंग्लैंड के दस अंक हैं और न्यूजीलैंड पर जीत से वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा. ऐसे में पाकिस्तान और बांग्लादेश की उम्मीदें लगभग समाप्त हो जाएंगी.