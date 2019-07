World Cup 2019, ENG vs NZ: कुछ ऐसे जॉनी बैर्यस्टो ने शिखर धवन को दी मात, लेकिन हाशिम अमला बाल-बाल बच गए

इस पारी के साथ ही बैर्यस्टो वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में छठे नंबर पर आ गए हैं. बैर्यस्टो के 9 मैचों की इतनी ही पारियों में 51.33 के औसत से 462 रन हो गए हैं. इसमें उन्होंने दो शतक और इतने ही अर्द्धशतक जड़े हैं, जबिक उनका स्ट्राइकरेट रहा है 97.26

बहरहाल, इस पारी के साथ ही बैर्यस्टो ने एक रिकॉर्ड के मामले में भारत के शिखर धवन को पीछे छोड़ दिया है. बता दें कि यह बैर्यस्टो का नौवां अंतरराष्ट्रीय शतक रहा. और सबसे कम पारियों के मामले में उन्होंने धवन को पीछे छोड़ दिया. चलिए जान लीजिए कि किन बल्लेबाजों ने अपने शुरुआती नौ शतक के लिए कितनी पारियों लीं.

पारियां बल्लेबाज

52 हाशिम अमला

53 क्विंटन डि कॉक

61 बाबर आजम

66 बैर्यस्टो

72 शिखर धवन

बैर्यस्टो ने शिखर धवन को सबसे तेज नौ शतक बनाने के मामले में तो पछाड़ दिया, लेकिन वह एक और बड़े रिकॉर्ड के मामले में हाशिम अमला और एबी डिविलियर्स से सिर्फ एक पारी से पीछे रह गए. और यह रिकॉर्ड रहा दस शतकीय साझेदारी में सबसे काम पारियां लेने का. चलिए यहां भी जान लीजिए कि किन बल्लेबाजों ने दस शतकीय साझेदारी करने के लिए कितनी पारियां लीं.

