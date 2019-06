World Cup 2019, ENG vs BAN: बांग्लादेश के लिए इंग्लैंड की चुनौती तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल

यह भी पढ़ें: 'कुछ अलग से' सर्फराज अहमद टीम इंडिया से 'आर्मी कैप' का बदला लेना चाहते थे 16 जून को, लेकिन...

पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की गेंदबाजी विफल रही थी और पाकिस्तान ने बोर्ड पर 348 रन टांग दिए थे. पाकिस्तान ने जिस तरह से वापसी की थी, उसी तरह की वापसी करने का दम बांग्लादेश रखती है. दक्षिण अफ्रीका को मात दे उसने बता दिया है कि वह इस विश्व कप में कमजोर नहीं है और बड़ा स्कोर करने का माद्दा भी रखती है. तमीम इकबाल, सौम्य सरकार, मुश्फीकुर रहीम और शाकिब-अल-हसन बांग्लादेश की बल्लेबाजी की मजबूत कड़ी हैं। इंग्लैंड ने अगर इन्हें सस्ते में पवेलियन में बैठा दिया तो उसका काम आसान हो जाएगा. न्यूजीलैंड के गेंदबाज बांग्लादेशी बल्लेाबाजों को रोकने में कामयाब रहे थे, इस बात से इंग्लैंड को प्रेरणा मिल सकती है.

Mashrafe Mortaza got angry and frustrated today at Press Conference when a reporter asked if Bangladesh' win against South Africa was an upset #CWC19 #ENGvBAN pic.twitter.com/moBZo9h3fG

इंग्लैंड की गेंदबाजी का मुख्य दारोमदार युवा जोफ्रा आर्चर पर होगा. उनसे उम्मीद की जाएगी कि वह शुरुआत में विकेट झटक कर बांग्लादेश को कमजोर कर दें. क्रिस वोक्स, लियाम प्लंकट और मार्क वुड पर भी यही जिम्मेदारी होगी. मध्य क्रम में लेग स्पिनर आदिल राशिद और मोइन अली पर जिम्मेदारी होगी. मेजबान इंग्लैंड की ताकत उसकी मजबूत बल्लेबाजी है. पाकिस्तान के खिलाफ हालांकि अहम समय पर वह बिखर गई थी और करीब आकर मैच हार गई थी लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इंग्लैंड का मजबूत बल्लेबाजी क्रम बिखर जाए. इस टीम में बड़े से बड़े स्कोर को हासिल करने का माद्दा है और इस बात को यह टीम काफी बार साबित कर चुकी है.

England, stung by their loss to Pakistan, will be keen to make amends against Bangladesh in their next World Cup 2019 league encounter.#ENGvBAN#cw19#WorldCup2019https://t.co/rinaBUIt00