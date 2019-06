World Cup 2019, ENG vs AFG: कुछ ऐसे इयोन मोर्गन ने तूफानी अंदाज से लगा दी 'रिकॉर्डों की झड़ी'

#EoinMorgan smashed 17 sixes in his sensational innings against Afghanistan today! DOWNLOAD THE #CWC19 APP TO WATCH HIS HITS NOW APPLE https://t.co/whJQyCahHr ANDROID https://t.co/Lsp1fBwBKR pic.twitter.com/LGiXwPJDhX

शुरुआत में कुछ गेंदों पर सुस्ताने के बाद मोर्गन बुरी तरह से अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर टूट पड़े. चाहे फिर स्टार राशिद खान रहे हों, या कोई और गेंदबाज, मोर्गन ने गेंद को चांद-तारा बना कर रख दिया. मैनचेस्टर का धीमा विकेट मोर्गन की शैली को खूब भाया और उन्होंने पुल शॉट से कई छक्के बटोरे. मोर्गन ने एकदम से ही अपनी पारी को पेस देते हुए गेंदबाजों की दे-दनादन कटाई करते हुए सिर्फ 57 गेंदों पर शतक जड़ डाला. चलिए जान लीजिए कि विश्व कप इतिहास के सबसे तेज शतक किसने और कब-कब बनाए. इसके अलावा मोर्गन के बल्ले से निकले बाकी 'रिकॉर्डों के शो' पर भी नजर दौड़ा लीजिए

गेंद बल्लेबाज बनाम साल

50 केओ ब्रायन इंग्लैंड 2011

51 मैक्सवेल श्रीलंका 2015

52 एबी डिविलियर्स विंडीज 2015

57 इयोन मोर्गन अफगानिस्तान 2019

66 मैथ्यू हेडेन दक्षिण अफ्रीका 2007

67 जे डेविसन विंडीज 2003

वर्ल्ड कप की किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के

कसम से इयोन मोर्गन ने अफगानी गेंदबाजों को बूरी तरह से लूट लिया. इतनी बुरी तरह से टूटे मोर्गन कि उन्होंने वर्ल्ड कप में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बना डाला.

छक्के बल्लेबाज बनाम साल

17 इयोन मोर्गन अफगानिस्तान 2019

16 क्रिस गेल जिंबाब्वे 2015

11 मार्टिन गप्टिल विंडीज 2015

We have witnessed one of the all-time great World Cup innings today.#EoinMorgan walked off to a fully deserved standing ovation after his 71-ball 148 #CWC19 | #ENGvAFG pic.twitter.com/ppRMFM2oMS