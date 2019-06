World Cup 2019: इस 'वजह' से ICC ने कप्तान विराट कोहली पर लगाया जुर्माना

What A Victory Tremendous effort by the boys. #CWC19 pic.twitter.com/sERpXw2BzF

IND vs AFG: मोहम्‍मद शमी की हैट्रिक, टीम इंडिया ने अफगानिस्‍तान को 11 रन से हराया

ICC के बयान के मुताबिक कोहली ने अफगान पारी के 29वें ओवर में अंपायर अलीम डार (Alim Dar) के पास जाकर आक्रामक और गलत तरीके से पगबाधा की अपील की थी. कोहली ने अपनी गलती मान ली है और जुर्माना भी स्वीकार कर लिया है. इसी कारण इस मामले को लेकर आगे की सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी. इस मैच को भारत ने 11 रन से जीता था. ICC के मुताबिक किसी इंटरनेशनल मैच में अनावश्यक अपील करना नियम का उल्लंघन है. इस उल्लंघन के कारण कोहली (Virat Kohli) पर मैच फीस का 25 फीसदी जुर्माना लगाया गया है.

JUST IN: Virat Kohli fined by the ICC: https://t.co/HhAlEYRBP4 #CWC19 pic.twitter.com/fiIvTDlWY0