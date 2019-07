World Cup 2019: इंग्लैंड से हार के लिए MS धोनी हैं जिम्मेदार? उठे सवाल

बर्मिंघम:

IND vs ENG: कुछ ऐसे विराट कोहली ने बयां की अपने स्पिनरों की बेबसी

Disappointing finish. A run-a-ball partnership can't win games. Was exciting till Pandya was in. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 30, 2019

Somewhere between,"Dhoni maar raha hai to Dhoni ball kha raha hai" we all grew up #Dhoni #INDvENG — प्रो. धोंड (@amlya02) July 1, 2019

धोनी (MS Dhoni) और केदार जाधव (Kedar Jadhav) ने छठे विकेट के लिए नाबाद 39 रनों की साझेदारी की, लेकिन वे 338 रनों के लक्ष्य का पीछा करने में भारत की मदद करने में असफल रहे. अंतिम पांच ओवरों में भारत को 14 रन प्रति ओवर की दर से 71 रनों की आवश्यकता थी. लेकिन न तो धोनी और न ही जाधव इस मौके पर कोई सकारात्मक पहल कर सके. वे रन रेट बढ़ने के लिए ज्यादातर एकल और डॉट बॉल में खेलते रहे. शायद इसी कारण भारत ने अंतिम पांच ओवरों में केवल 39 रन जोड़े और 31 रनों से मैच गंवा दिया.

"India Going down without fight" - Nasser Hussain



"I dont have explaination for these singles" - Ganguly#INDvENG #Dhoni — Cricket Freak (@naveensurana06) June 30, 2019

Kohli always defends Dhoni by saying that Dhoni knows what is required..... Does he know what is required now? — Gappistan Radio (@GappistanRadio) June 30, 2019

If there was any team that had the ability to stop India's winning run. It was England. Dhoni's approach in the last few overs however was baffling. — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) June 30, 2019

इससे पहले भी धीमी रनगति को लेकर धोनी (MS Dhoni) की आलोचना होती रही है लेकिन इस बार आलोचना करने वालों में पूर्व क्रिकेटर और विशेषज्ञ दोनों शामिल हैं. कमेंटेटर हर्षा भोगले (Harsha Bhogle), संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar), नसीर हुसैन (Nasser Hussain) और सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी अंतिम ओवरों में इंग्लैंड के खिलाफ धोनी और जाधव की मंशा पर सवाल उठाए. महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भारत बनाम अफगानिस्तान में भी धोनी और जाधव की मंशा में कमी को भी उजागर किया था. अफगानिस्तान के खिलाफ धोनी ने 52 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली थी, जिसने भारत के लिए रन-रेट को धीमा कर दिया था. इस पर तेंदुलकर ने कहा था कि केदार जाधव के साथ धोनी की साझेदारी धीमी थी और उनके पास सकारात्मक इरादे की कमी थी. मंगलवार को भारत का मुकाबला बांग्लादेश के साथ होने जा रहा है और कप्तान विराट कोहली टीम के मध्यक्रम में कुछ बदलाव कर सकते हैं.

