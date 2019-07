World Cup 2019: इस ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने धोनी की बल्लेबाजी को लेकर दिया सुझाव, कही यह बात

मुंबई:

IND vs ENG, MS Dhoni: वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) में भारतीय क्रिकेट टीम (India Cricket team) अभी तक अजेय रही है. उसने न्यूजीलैंड (New Zealand Cricket team) के खिलाफ बारिश के कारण रद्द होने वाले मैच को छोड़कर अपने सभी मैच जीते हैं और एक तरह से टूर्नामेंट में अजेय बनी रही है. अब उसका अगला मेजबान इंग्लैंड (IND vs ENG) से होने जा रहा है. इंग्लैंड (England Cricket team) के खिलाफ होने वाले मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोंस (Dean Jones) ने कहा है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) वर्ल्ड कप के बाकी बचे मैचों में भारत के लिए नम्बर चार पर खेलने के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी हैं. जोंस ने कहा कि इस क्रम पर खेलने के लिए विजय शंकर (Vijay Shankar) बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं हैं. इसके साथ ही जोंस ने रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को भी खिलाए जाने की वकालत की. जोंस का मत है कि ऐसे में जबकि इंग्लैंड की पिचें अब धीमी होती जा रही हैं, एक स्पिननर के तौर पर जडेजा भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे.