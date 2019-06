World Cup 2019: कोच ने पहली बार खोले रोहित शर्मा से जुड़े ये बड़े राज़

Drop ur last saved pic of ROHIT SHARMA.. pic.twitter.com/Jm8trBmL3x

रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड ने बुधवार को कहा कि मैंने उसे बचपन से ही बल्लेबाजी करते हुए देखा है उसमें काई बदलाव नहीं आया है. उसमें सिर्फ यह बदलाव आया है कि अनुभव के साथ वह ज्यादा परिपक्व हो गया है. उन्होंने बताया कि रोहित के खेल में बदलाव साल 2011 के विश्व कप के बाद आया. भारतीय जमीं पर खेले गए इस बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली थी. इसके बाद वह बहुत ही निराश हो गया था. उसने अपने खेल पर बहुत ज्यादा काम किया. अलग-अलग तरीके से काम किया और इसके बाद यहां से रिजल्ट यह आया कि उसका अंतरराष्ट्रीय करियर लगातार ऊपर की चलता गया.

