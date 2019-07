World Cup 2019: श्रीलंका के खिलाफ मैच में भी टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने पहुंचीं बुजुर्ग महिला फैन चारुलता पटेल

लंदन:

Hello Charulata ji. #TeamIndia captain @imVkohli promised her tickets and our superfan is here with us is in Leeds. #CWC19 pic.twitter.com/lKqbVllLjc — BCCI (@BCCI) July 6, 2019

World Cup 2019: जन्मदिन से पहले एमएस धोनी को ICC ने किया सैल्यूट, प्रशंसा में जारी किया VIDEO

बांग्लादेश और भारत (BAN vs IND) मैच के दौरान अचानक से ही कैमरे की निगाह चारुलता पटेल पर जा पड़ी थी और उनकी एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसने दुनिया का दिल जीत लिया था. तस्वीर में वह टीम इंडिया की हौसला अफजाई कर रही थीं. इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर धूम मचाई थी, जिसके बाद कोहली और रोहित शर्मा दोनों चारुलता से मिलने पहुंचे थे. बाद में पता चला कि उनका नाम चारुलता पटेल है. चारुलता से मुलाकात के बाद कोहली ने ट्वीट किया था. ट्वीट में उन्होंने लिखा था, 'हमारे सभी प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए और विशेष रूप से चारुलता पटेल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा. वह 87 की हैं और शायद सबसे ज्यादा भावुक और समर्पित प्रशंसकों में से एक हैं.'

Also would like to thank all our fans for all the love & support & especially Charulata Patel ji. She's 87 and probably one of the most passionate & dedicated fans I've ever seen. Age is just a number, passion takes you leaps & bounds. With her blessings, on to the next one. pic.twitter.com/XHII8zw1F2 — Virat Kohli (@imVkohli) July 2, 2019

कोहली से मुलाकात के बाद प्रसिद्ध हुई चारुलता पटेल को बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने भी वर्ल्डकप के बाकी बचे मैचों के लिए टिकट की पेशकश की थी. आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, 'मेरी परंपरा के मुताबिक मैं मैच नहीं देखने वाला था. लेकिन अब मैं सिर्फ इस महिला के लिए मैच देखूंगा. वह किसी मैच विजेता की तरह दिख रही हैं.'

Ok, watched the last over & it had all the drama I needed. The best victories are those that make you bite your nails at 1st & then make it look easy in the end. Shabash, India & make sure this match-winning lady is present at the semifinals & finals...give her a free ticket! https://t.co/Smp0MrqCIA — anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2019

महिंद्रा ने भारत के बांग्‍लादेश को 28 रनों से हराने के कुछ घंटों बाद ट्वीट किया. इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया. दूसरे ट्वीट में उन्‍होंने फिर से उस महिला की तारीफ की और कहा कि उन्‍हें वर्ल्‍ड कप 2019 के सेमीफाइनल और फाइनल मैच के फ्री टिकट मिलने चाहिए.

Find out who she is & I promise I will reimburse her ticket costs for the rest of the India matches!https://t.co/dvRHLwtX2b — anand mahindra (@anandmahindra) July 2, 2019

उस मैच के बाद ANI से बातचीत करते हुए चारुलता ने कहा था कि वह पिछले कई दशकों से मैच देख रही हैं. उन्‍होंने यह भी बताया था कि 1983 में जब भारत ने पहली बार कपिल देव की कप्‍तानी में वर्ल्‍ड कप जीता था तब वो वहां मौजूद थीं. उन्‍होंने कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि भारत ही वर्ल्‍डकप जीतेगा. मैं हमेशा टीम को आशीर्वाद देती हूं. जब 1983 में कपिल ने वर्ल्‍डकप जीता था मैं तब भी वहां थी.'