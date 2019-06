India vs Pakistan: ग्लोबल स्पोर्ट्स फैन अवॉर्ड से सम्मानित 'चाचा क्रिकेट' ने भारत-पाक मैच से पहले जताई यह इच्छा...

नॉटिंघम:

India vs Pakistan: ग्लोबल स्पोर्ट्स फैन अवॉर्ड (Global Sports fan Awards) से सम्मानित किए जाने वाले 70 वर्षीय 'चाचा क्रिकेट' आका अब्दुल जलील (Abdul Jalil) ने भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच इमरान-कपिल ट्रॉफी कराए जाने की इच्छा जाहिर की है. 'चाचा क्रिकेट' पाकिस्तान क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket team) के जाने-माने प्रशंसक हैं. पहली बार दुनियाभर के फैन्स को सम्मानित किए जाने वाले ग्लोबल स्पोर्ट्स फैन अवॉर्ड के कुछ घंटों पहले चाचा ने एक इंटरव्‍यू में अपनी यह इच्छा जाहिर की. यह पहला ऐसा पुरस्कार समारोह है जहां दुनिया भर के 5 बड़े फैन्स को अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. इस अवॉर्ड सेरेमनी का आयोजन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत बनाम पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मैच से दो दिन पहले मैंचेस्टर के एक्लेस टाउन हॉल मे किया जाएगा.