World Cup 2019: भारत के खिलाफ अहम मैच से पहले दक्षिण अफ्रीका को लगा यह बड़ा झटका...

टीम इंडिया के पूर्व विस्‍फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) ने ट्वीट करके बांग्‍लादेश को इस जीत के लिए बधाई दी. उन्‍होंने लिखा..बांग्‍लादेशी टाइगर्स को बधाई. खूब बढ़ि‍या खेले. आप जीत के हकदार थे. न्‍यूजीलैंड के पूर्व ओपनर ब्रेंडन मैक्‍कुलम (Brendon McCullum)ने अपने संदेश में लिखा, 'दक्षिण अफ्रीका को हराकर बांग्‍लादेश ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया. मुझे दक्षिण अफ्रीका टीम की जीत की उम्‍मीद थी लेकिन मेरी अनुमान को बांग्‍लादेश ने गलत साबित कर दिया. '

बांग्‍लादेश ने दक्षिण अफ्रीकी बॉलिंग का उड़ाया 'मजाक', वनडे में बनाया अपना सर्वोच्‍च स्‍कोर..

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर मार्क बाउचर ने भी बांग्‍लादेश के टीम के प्रदर्शन को बेहतरीन करार देते हुए उसे बधाई दी है. क्रिकेट समीक्षक हर्षा भोगले ने भी बांग्‍लादेश की जीत को प्रभावी बताया और कहा कि इस टीम की बल्‍लेबाज मजबूत नजर आ रही है. डालते हैं पूर्व क्रिकेटरों/समीक्षकों के ट्वीट्स पर नजर..

Congratulations @BCBtigers .

Khoob badhiya khele. Well deserved victory #SAvBAN — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 2, 2019

Bangladesh are re-confirming what we've known for a few years now. They are a team showing that they are a genuine force in the World game. — ian bishop (@irbishi) June 2, 2019

Superb performance by Bangladesh #BANvSA — mark butcher (@markbutcher72) June 2, 2019

Very impressive from Bangladesh. The batting looks powerful and they are well led. But South Africa have a lot of introspection to do. The bowling looked flat today and they need a dominant player in the middle order. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 2, 2019

Mashrafe is a top class captain. One of the best Asia has produced. #CWC19 #SAvBan — Aakash Chopra (@cricketaakash) June 2, 2019

Bangladesh are a fantastic batting team to watch ... full of skill and freedom ... !!! Experienced as well .... might be the dark horse team of the tournament ... !! #CWC19 — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) June 2, 2019

Impressive performance from @BCBtigers to defeat @OfficialCSA. I expected SA to win but Bangladesh played well. In regards to my predictions, thanks for the feedback on getting this one wrong. Won't be the last but average at the end will look alright I think. Can't win em all — Brendon McCullum (@Bazmccullum) June 2, 2019

That's one way for South Africa not to have to worry about choking in the knockouts. Lose to India on Weds and would probably need to win 6 out of 6 to reach the semi-finals - even that not guaranteed to be enough — Tim (@timwig) June 2, 2019

Bangladesh have won series vs India, South Africa, Pakistan. They've played a WC quarter-final and CT semi-final. They recently won a tournament final. Twice took India to the last ball in two finals last year. Proper force in cricket now. Their win today is not an upset. #CWC19 — Mazher Arshad (@MazherArshad) June 2, 2019

क्रिकेटप्रेमियों ने भी बांग्‍लादेश टीम (Bangladesh Team) के इस प्रदर्शन की जमकर सराहना की है. एक प्रशंसक ने लिखा, बांग्‍लादेश की टीम वर्ल्‍डकप के क्‍वार्टर फाइनल तक पहुंच चुकी है. हाल ही में उन्‍होंने एक टूर्नामेंट जीता है. यह टीम क्रिकेट की बड़ी ताकत बनती जा रही है. ऐसे में उनकी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ (South Africa vs Bangladesh)जीत को उलटफेर नहीं कहा जा सकता.

