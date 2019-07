World Cup 2019: भारत-इंग्लैंड मैच से पहले जानिए कैसा रहेगा बर्मिंघम के मौसम का हाल...

बर्मिंघम:

IND vs ENG: वर्ल्ड कप 2019 (World Cup 2019) के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम (India Cricket team) को महज एक जीत की दरकार है. रविवार यानी आज एजबेस्टन में इंग्लैंड (England Cricket team) के खिलाफ होने जा रहे मैच में यदि भारतीय टीम जीत दर्ज करती है तो वह ऑस्ट्रेलिया (Australia Cricket team) के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम होगी. भारत की इस जीत के साथ ही उसके चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान (Pakistan Cricket team) की भी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बढ़ जाएगी. लेकिन भारत-इंग्लैंड (IND vs ENG) के इस मैच से पहले मौसम अच्छा संकेत नहीं दे रहा. बर्मिंघम में आज मौसम का मिजाज़ 50-50 है. यानी 50 प्रतिशत बारिश की संभावना है तो 50 प्रतिशत धूप के खिले रहने की भी है. जारी टूर्नामेंट में कई मैचों के दौरान बारिश ने अपना असर दिखाया है और कई मैचों को रद्द भी कराया है. रद्द होने वालों में न्यूजीलैंड (New Zealand team) और भारत के बीच होने वाला मैच भी शामिल है.