World Cup 2019: इन कारणों से शिखर धवन का वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है बहुत ही बड़ा झटका और अब...

मैनचेस्टर:

इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड कप (World Cup 2019) से चोट के कारण बाहर होने वाले शिखर धवन (Shikhar Dhawan) का पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाना भारत के लिए बहुत ही बड़ा झटका लग रहा है. और धवन के बाहर होने के बाद अब चर्चा इस बात पर होने लगी है कि क्या धवन (Shikhar Dhawan is ruld out of the World Cup) के बाहर होने की भरपाई हो भी पाएगी. धवन के विकल्प के तौर पर ऋषभ पंत टीम में पहले ही कवर के रूप में शामिल हैं, लेकिन धवन को इलेवन में खेलने का मौका मिलेगा भी, यह भी अपने आप में एक सवाल है.

Official Announcement - @SDhawan25 ruled out of the World Cup. We wish him a speedy recovery #TeamIndia #CWC19 pic.twitter.com/jdmEvt52qS — BCCI (@BCCI) June 19, 2019

वैसे धवन की जगह पिछले मैच में पारी की शुरुआत करने वाले केएल राहुल ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्द्धशतक जड़कर अपनी फॉर्म का सबूत दे दिया है. लेकिन क्रिकेट पंडित और धवन के चाहने वाले इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लेफ्टी ओपनर के बाहर हो जाने के बाद उनकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है. और कारण सिर्फ यह नहीं है कि धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में 109 गेंदों पर 117 रन बनाकर फॉर्म हासिल कर ली थी.

My heart goes out to @SDhawan25. Playing in a World Cup, and hopefully winning it, is a dream. If India do win it, he can be proud that he contributed with that wonderful century. — Harsha Bhogle (@bhogleharsha) June 19, 2019

अगर धवन का हटना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जा रहा है, तो उसके पीछे के कारण भी और बड़े हैं. दरअसल पिछले आईसीसी टूर्नामेंटों में धवन भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज साबित हुए हैं. इन टूर्नामेंटों में विराट का प्रदर्शन भी धवन की धमक के आगे फीका पड़ गया! पहले आपको साल 2013 में भारत द्वारा जीती गई चैंपियंस ट्रॉफी का हाल बता देते हैं. इस टूर्नामेंट में धवन भारत के लिए बेस्ट स्कोरर रहे और उन्होंने 5 मैचों की इतनी ही पारियों में 90.75 के औसत से 363 रन बनाए थे. इसमें उनके दो शतक और एक अर्द्धशतक भी शामिल रहा.

Big loss for team India losing @SDhawan25 at the same time great opportunity for @RishabPant777 to get his one day career going on the uphill direction #india #worldcup — Irfan Pathan (@IrfanPathan) June 19, 2019

इसके बाद साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेले गए वर्ल्ड कप का नंबर आया, तो यहां भी धवन ने भारत के लिए सबसे ज्याद रन बटोरे. धवन ने 8 मैचों की इतनी ही पारियों में 51.50 के औसत से 412 रन बनाए थे. इस विश्व कप में भी उन्होंने दो शतक और एक अर्द्धशत जड़ा था. उनके बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा थे, जिन्होंने 330 रन बनाए थे.

और जब धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक जड़कर फिर से यह इशारा दे दिया था कि इस आईसीसी टूर्नामेंट में भी वह पिछला जैसा ही कुछ दोहराने जा रहे हैं, तो तभी उन्हें किसी की नजर लग गई. अब उनकी जगह जब केएल राहुल को मिल चुकी है, तो अब इस दाएं हत्था बल्लेबाज के सामने धवन के प्रदर्शन को दोहराने की बहुत ही बड़ी चुनौती है.