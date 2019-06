लंदन:

What a day for Bangladesh! The 330/6 today at The Oval is their highest-ever total in ODIs.



Will it be a winning one? #CWC19 #SAvBAN #RiseOfTheTigers pic.twitter.com/gNFUN7IPRr — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 2, 2019

शाकिब (Shakib Al Hasan) ने बाद में गेंदबाजी में भी हाथ दिखाए और दक्षिण अफ्रीका के ओपनर एडेन मार्कराम को बोल्‍ड करते हुए वनडे में अपने 250 विकेट पूरे किए. बांग्‍लादेश ने आज के मैच में 330 रन बनाते हुए पाकिस्‍तान के खिलाफ वर्ष 2015 में ढाका में बनाए गए 329 रन के स्‍कोर को पीछे छोड़ा. वर्ल्‍डकप की बात करें तो बांग्‍लादेश की टीम (Bangladesh Team) एक और बार 300+ का सकोर बना चुकी है. वर्ष 2015 में नेल्‍सन में टीम ने स्‍कॉटलैंड के खिलाफ चार विकेट खोकर 322 रन बनाए थे.

AUS vs AFG: वॉर्नर ने टीम में वापसी के साथ ही दिखाया जलवा, जीत के बाद कही यह बात..

बांग्‍लदेश के वनडे में टॉप-4 स्‍कोर

330-6 vs दक्षिण अफ्रीका (ओवल, 2019)

329-6 vs पाकिस्‍तान (ढाका, 2015)

326-3 vs पाकिस्‍तान (ढाका, 2014)

324-5 vs श्रीलंका (दांबुला, 2017)

वर्ल्‍डकप में बांग्‍लादेश के टॉप-4 स्‍कोर

330-6 vs दक्षिण अफ्रीका (ओवल, 2019)

322-4 vs स्‍कॉटलैंड (नेल्‍सन, 2015)

288-7 vs न्‍यूजीलैंड (हेमिल्‍टन, 2015)

283-9 vs भारत (ढाका, 2011)

वीडियो: विराट कोहली बोले, यह वर्ल्‍डकप हमारे लिए चुनौतीपूर्ण