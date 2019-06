World Cup 2019, BAN vs SL: बारिश से श्रीलंका-बांग्लादेश मैच भी हुआ रद्द, और बन गया यह रिकॉर्ड

ब्रिस्टल:

"I try to make sure that the guys are comfortable and relaxed"



@meljones_33 talks to @CuddyWalsh, Bangladesh's all-in-one man. pic.twitter.com/bEP9YlbQTB — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 11, 2019

मुकाबले में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. कुल मिलाकर पिछले कुछ दिन दुनिया भर के क्रिकेटप्रेमियों के लिए बहुत ही निराशाजनक रहे हैं. बारिश से कई मैचों को पूरी तरह से धो दिया है. एक हफ्ते के भीतर ही तीन मैच रद्द हो चुके हैं. और इस मैच के रद्द होने के साथ ही वर्ल्ड कप इतिहास में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है. बता दें कि साल 2019 में जारी वर्ल्ड कप कप ऐसा संस्करण बन गया है, जिसमें इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले बारिश के कारण रद्द हुए.

Unfortunately, Bangladesh's #CWC19 fixture against Sri Lanka has been called off due to the inclement weather.



The points have been shared. pic.twitter.com/GHqKa0Hm48 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 11, 2019

और अभी पता नहीं कि यह आंकड़ा अभी कहां जाकर रुकेगा क्योंकि आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने बारिश की भविष्यवाणी की है. अब चिंता करोड़ों भारतीय क्रिकेटप्रेमियों को भी सता रही है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच वीरवार को खेले जाने वाले मैच पर भी पानी फिर सकता है!

बहरहाल, बारिश से मैच धुलने के बाद दोनों ही टीमों को एक-एक अंक से संतोष करना पड़ा है. अब श्रीलंका के चार मैचों से चार अंक हो गए हैं, जबकि बांग्लादेश के इतने ही मैचों से तीन प्वाइंट्स हैं. दूसरे स्थान पर चल रहे इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर चल रहे भारत, चौथे स्थान पर चल रहे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका सभी के चार-चार अंक हैं जिसके बाद अंक तालिका में इनकी स्थिति नेट रन रेट से तय हुई है. भारत हालांकि इन सभी टीमों में सबसे बेहतर स्थिति में है क्योंकि उसे दो मैच खेले हैं और दोनों में जीत दर्ज की है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तीन-तीन मैच खेल चुके हैं जबकि श्रीलंका चार मैच खेल चुका है. श्रीलंका अपने अगले मैच में 15 जून को लंदन के द ओवल में आस्ट्रेलिया से भिड़ेगा जबकि बांग्लादेश को अपना अगला मुकाबला 17 जून को टांटन में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना है.

These ???????? fans had a great time at Bristol, despite the rain #RiseOfTheTigers #CWC19 pic.twitter.com/dZmYt9bTl1 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 11, 2019

दो हार के बाद बांग्लादेश की नजरें श्रीलंका के खिलाफ अपने अभियान को पटरी पर लाने पर टिकी थी लेकिन यह मैच धुल जाने के बाद अंतिम चार में जगह बनाने को लेकर उसकी चिंता बढ़ी होगी. बांग्लादेश के कप्तान मशरेफ मुर्तजा ने कहा, ‘‘सभी टीमों के लिए, मैदान पर आना और नहीं खेल पाना निराशाजनक और हताशा भरा होता है.'' उन्होंने कहा, ‘‘टूर्नामेंट इसी तरह आगे बढ़ रहा है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारे पास मौका था, इंग्लैंड के खिलाफ हम उम्दा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन आज का दिन निराशाजनक था.'' इस नतीजे से श्रीलंका की टीम भी निराश है क्योंकि उसका लगातार दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ा.

Here's how the #CWC19 table looks after today's washout pic.twitter.com/OiKcvr2zX0 — Cricket World Cup (@cricketworldcup) June 11, 2019

श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करूणारत्ने ने कहा, ‘‘पिछले कुछ मैच बारिश की भेंट चढ़ गए, इसलिए इस तरह के टूर्नामेंट आसान नहीं होते. यह हमारे लिए बुरा समय है.'' उन्होंने कहा, ‘‘यह आसान नहीं होता. इस तरह की चीजें होती है लेकिन हमें इसका आदी होना होगा. हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के लिए अभ्यास और कड़ी ट्रेनिंग जारी रखेंगे. निश्चित तौर पर हमें प्रत्येक मैच में जीत के लिए खेलना होगा.

