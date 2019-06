Afghanistan vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने अफ़ग़ानिस्तान को 7 विकेट से हराया

LIVE SCORE BOARD

विकेट पतन: 0-1 (गप्टिल, 0.1), 41-2 (मुनरो, 7.5)

इससे पहले कीवी टीम ने अफगानिस्तान को सिर्फ 172 रन पर ढेर कर दिया. अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी रही और उसके ओपनरों हजरतुल्लाह जाजई और नूर अली जादरान ने पहले विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की, लेकिन एक बार साझेदारी टूटी तो एक छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे. मिड्ल ऑर्डर में हशमतुल्लाह शाहिदी (59 रन, 99 गेंद, 9 चौके) ने जरूर एक छोर पर कुछ देर टिककर बल्लेबाजी की, लेकिन कीवी ऑलराउंडर जेम्स नीशम ने अफगानिस्तान का बैंड बजाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी. नीशम ने पांच और लॉकी फर्ग्युसन ने चार विकेट चटकाए. और इससे दोनों ने मिलकर अफगानिस्तान को 41.1 ओवरों में 172 रनों पर ही समेट दिया. न्य़ूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था.

विकेट पतन: 66-1 (हजरतुल्लाह, 10.5), 66-2 (नूर अली, 11.1), 66-3 (रहमत, 12.3), 70-4 (गुलबदन, 14.1), 105-5 (नबी, 23.3), 109-6 (नजीबुल्लाह, 23.6), 130-7 (इकराम, 32.4), 131-8 (राशिद, 33.4), 147.9 (आफताब, 45.4), 172-10 (हशमतुल्लाह, 41.1)

????️TOSS NEWS#KaneWilliamson has opted to bowl against Afghanistan in Taunton.



Ikram Ali Khil, Aftab Alam and Noor Ali Zadran come in for ????????, while ???????? have retained the same XI. #AFGvNZ#BACKTHEBLACKCAPS#AfghanAtalan pic.twitter.com/PzO9O639MP