World Cup: ICC ने धोनी को सेना के प्रतीक चिह्न वाले कीपिंग ग्लव्स न पहनने को कहा

इस सिलसिले में एबी डिविलियर्स (AB de Villiers) ने देश की चयन समिति के सामने विश्व कप खेलने का प्रस्ताव रखा था. यह खबर क्रिकेट जगत में आग की तरह फैल गई है. खबर का असर इतना था कि चयनकर्ता लिंडा जोंडी ने भी इस पर आकर सफाई दी की क्यों उन्होंने डिविलियर्स को वर्ल्‍डकप में टीम में शामिल नहीं किया. इसी बीच डिविलियर्स ने ट्वीट किया. अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस समय ध्यान विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका (South Africa team) को समर्थन देने का है, जो अपने शुरुआती तीनों मैच हार चुकी है.

All that's important is that we should all focus on supporting the team at the World Cup. There is a long way to go and I believe the boys can still go all the way #ProteaFire