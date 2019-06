World Cup: जीत के बाद बोले कोहली- हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ साबित करना था...

भारत ने इस मैच में ऑस्ट्रेलिया (AUS vs IND) को 36 रनों से हरा दिया. इस मैच में जम्‍पा (Adam Zampa) को एक भी विकेट नहीं मिला और उन्होंने 6 ओवर गेंदबाजी करते हुए 50 रन खर्च किए. गेंदबाजी के दौरान जेब में हाथ लिए जम्‍पा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि वह बॉल टैम्‍परिंग में शामिल थे.इस मामले में जम्‍पा की स्थिति साफ करते हुए कप्तान ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जम्‍पा की जेब में हाथ ले जाने की पुरानी आदत है.

हालांकि भारतीय प्रशंसकों ने ट्वविटर पर एडम जम्‍पा के बार-बार जेब में हाथ डालने, जेब से कुछ निकालने और उसे बॉल पर लगाने की तस्वीरों को लेकर ट्वीट किए हैं. भारतीय प्रशंसकों द्वारा किए गए ट्वीट में कुछ यहां है...

Hey @ICC instead of just troubling players on putting the logo on keeper gloves, can you clarify what is this ? Are the aussies back to Old Trick ? #adamzampa #Tamperingtheball ?? pic.twitter.com/JHQ8tHv3bL